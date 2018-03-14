 Паралімпійці України: в чому таємниця їхнього успіху? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Паралімпійці України: в чому таємниця їхнього успіху? (відео)

Збірна українських паралімпійців стала шостою у медальному заліку на Паралімпіаді-2018. Чим пояснюється такий успіх українських спортсменів, DW намагалася з'ясувати на тренувальній базі паралімпійців на Львівщині.

Українські паралімпійці успішно виступили на дванадцятих зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

Двадцять дві медалі - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових - здобули українські спортсмени на дванадцятих зимових Паралімпійських іграх. У "Західному реабілітаційно-спортивному центрі" НКСІУ на Львівщині радіють кожній перемозі. Адже знають, що за нею стоїть не лише робота над тілом, а й над духом та вірою в себе. 

DW.COM

Під завершення Паралімпіади Україна взяла сьоме "золото"

У неформальному заліку Україна посіла шосте місце із 22 медалями. Німеччина - п'ята. (18.03.2018)  

Українським збірним заборонили брати участь у змаганнях в Росії

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов вважає змагання в Росії небезпечними для українців. Національні збірні України не братимуть участь у заходах в РФ. (14.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Паралімпіада-2018: як тренується незряча лижниця з Німеччини (08.03.2018)  

Громадський транспорт у Німеччині: рух без перешкод для людей з інвалідністю (09.03.2018)  

Також за темою

Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang

У Пхьончхані відкрилися зимові Паралімпійські ігри 09.03.2018

У південнокорейському Пхьончхані відбулася офіційна церемонія відкриття Паралімпійських ігор. У змаганнях візьме участь 31 український спортсмен.

Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang

Збірна України здобула ще два "золота" на Паралімпіаді 13.03.2018

Ще два "золота" на Паралімпійських іграх у Пхьончхані українській збірній принесли біатлоністи. Загалом українці здобули вже 15 нагород і вийшли на друге місце в медальному заліку.

Паралімпіада-2018: як тренується незряча лижниця з Німеччини (08.03.2018) 08.03.2018

Попри практично повну відсутність зору німецька спортсменка Ноемі Рістау готується стартувати в усіх п'яти дисциплінах гірськолижного спорту на Паралімпійських іграх в Пхьончхані.

Докладно

Правоохоронці у Солсбері

ЄС без ентузіазму захищає Великобританію від Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. 

Indien Artificial Intelligence (AI) Day von Intel (Getty Images/AFP/M. Kiran)

Штучний інтелект наступає на ринок праці

Для аналізу викликів, пов'язаних з комп'ютеризацією, у Відомстві федерального канцлера створили "цифровий" підрозділ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  