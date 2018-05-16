 Парагвай став третьою країною, яка перенесла посольство до Єрусалима | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Парагвай став третьою країною, яка перенесла посольство до Єрусалима

Після США та Гватемали посольство в Єрусалимі відкрив і Парагвай. Президент Парагваю Орасіо Картес заявив про "історичний день" для двох країн.

Президент Парагваю Орасіо Картес (на передньому плані) разом з ізраїльським президентом Реувеном Рівліним

Президент Парагваю Орасіо Картес (на передньому плані) разом з ізраїльським президентом Реувеном Рівліним перед церемонією відкриття посольства Парагваю в Єрусалимі

Після США та Гватемали своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима переніс Парагвай. Відкриття посольства південноамериканської країни в Єрусалимі відбулося в понеділок, 21 травня. На церемонії були присутні президент Парагваю Орасіо Картес та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Це - історичний день, який зміцнить зв'язки між Парагваєм та Ізраїлем", - сказав під час відкриття посольства Картес, цитує агентство Reuters. У відповідь Нетаньяху заявив про "історичний день для дружби" між двома країнами.

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Картес раніше зазначав, що він прагне перенести посольство до Єрусалима до завершення своєї президентської каденції у серпні, пише The Times of Israel. Рішення Картеса спричинило суперечки в парагвайському політикумі. Майбутній президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес зазначив, що з ним не було проведено консультацій щодо рішення про перенесення посольства.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі урочисто відкрилося посольство США. Перенесення посольства відбулося на тлі масових протестів палестинців на кордоні із Сектором Гази. Внаслідок застосування ізраїльськими силовиками вогнепальної зброї проти мітингарів 60 палестинців загинули, понад 2770 - дістали поранення.

Крок США з перенесення свого посольства викликав осуд багатьох країн світу. Зокрема держави Євросоюзу обстоюють, що статус Єрусалима має бути визначено на мирних переговорах між Ізраїлем і палестинцями, котрі бачать східну частину Єрусалима столицею своєї майбутньої держави. Ізраїль вважає все місто своєю столицею.

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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