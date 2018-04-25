Пальмова олія - чутливе питання між ЄС та Індонезією

Після багаторічної критики захисниками довкілля використання рослинних олій у пальному ЄС також почав відходити від цієї політики. Згідно з поправками до "Директиви ЄС щодо відновлювальної енергії", в Євросоюзі мають значно знизити рівень споживання біопального. Документ презентувала Європейська комісія у 2016 році. Втілення змін в життя має початися з 2020 року.

Спочатку домішки рослинної олії в дизельному пальному ("біопальне") були бажаними як внесок у захист клімату та заохочувалися. Однак додавання пальмової олії зараз вважають неправильним. Адже для вирощування олійних пальм доводиться масово вирубувати тропічні ліси та висушувати болота. Таким чином використання біопального в підсумку призводить до ще більшого забруднення атмосфери CO2.

Тепер Європейський парламент закликає до кінця 2020 року припинити використання пальмової олії в біодизельному пальному та вимагає жорстких вимог щодо використання пальмової олії поза транспортним сектором. Єврокомісія зі свого боку пропонує менш радикальні заходи, однак також дає зрозуміти, що звичайне біодизельне пальне має відігравати меншу роль, ніж раніше, у частці відновлюваної енергетики в ЄС.

Тривога Індонезії та Малайзії

За такою зміною в енергополітиці ЄС з тривогою спостерігають в основних азійських країнах-експортерах пальмової олії - Індонезії та Малайзії. Малайзія вже натякнула, що може постраждати співпраця з Францією в оборонному секторі.

Індонезія. Праворуч - тропічні ліси, ліворуч - плантації олійних пальм

Як у Малайзії, так і в Індонезії експорт пальмової олії грає велику економічну роль, оскільки вони є найбільшими виробниками пальмової олії в світі. У 2016 році Індонезія експортувала пальмової олії на 14,4 мільярда доларів (це становить 10 відсотків від загального обсягу експорту), з яких 16 відсотків припадає на ЄС. Два мільйони маленьких фермерських господарств мають плантації олійних пальм на території 5,6 мільйона гектарів. 4,5 мільйона людей у цих країнах зайняті в галузі виробництва пальмової олії. За даними Європарламенту, для виробництва пальмової олії для біопального в ЄС потрібно зібрати врожай з плантацій олійних пальм загальною площею близького одного мільйона гектарів.

Представництво ЄС в Індонезії заспокоює

Відразу після голосування в Європарламенті представництво ЄС в Індонезії прагнуло розвіяти страхи в регіоні. Як наголошується в прес-релізі ЄС, який було поширено в Джакарті в січні 2018 року, голосування є лише "одним кроком у складній законодавчої процедурі, а не остаточним рішенням ЄС". Вказується також і на те, що голосування "жодним чином не обмежує в ЄС виробництво, споживання або імпорт біопального з вмістом пальмової олії".

А посол ЄС Вінсент Ґеренд запевнив: "Ринок ЄС залишається відкритим для пальмової олії". За даними, наведеними в прес-релізі ЄС, імпорт пальмової олії з Індонезії з річною вартістю понад два мільярди євро збільшився в період з січня по вересень 2017 року порівняно з 2016 роком на 38 відсотків. Таким чином, ЄС був - після Індії - другим найбільш важливим експортним ринком для індонезійської пальмової олії.

Індонезійський міністр відвідав Європу

Індонезійський міністр Лугут Панджаітан: "Повчання від ЄС нам не потрібні"

Такого обміну думками виявилося замало, і тому минулого тижня Джакарта відрядила свого "міністра з морських справ" у тур європейськими столицями, щоб з'ясувати питання навколо індонезійського експорту пальмової олії до ЄС і наголосити, що Індонезія не погодиться зі скороченням поставок цієї сировини в Європу. Переговорник Лугут Панджайтан раніше опікувався політикою та безпекою. Знавці індонезійської політики кажуть, що коли президенту треба вирішувати якісь складні питання за кордоном, то він відправляє саме цього міністра.

У Берліні Лугут Панджайтан, який відвідав також Гаагу, Рим та Брюссель, виступив з доволі різкою заявою. "ЄС не повинен нас повчати, - сказав індонезійський міністр, виступаючи перед журналістами в німецькій столиці. - Чого ви ще хочете? Ми дотримуємося природоохоронного законодавства ЄС щодо пальмової олії, і ми зацікавлені в боротьбі з бідністю". За його словами, в останні роки Індонезії вдалось досягти прогресу в подоланні бідності саме завдяки експорту пальмової олії. Він застеріг, що в разі заборони використання в ЄС пальмової олії як біопального, в індонезійських селян виникнуть серйозні проблеми, оскільки вони залишаться без засобів для існування. "Тому нам потрібна ваша допомога", - сказав Лугут Панджайтан.

Матіас Рітґеротт з асоціації "Врятуємо тропічний ліс" не хоче приймати такі аргументи індонезійського міністра: "Заява Лугута показує, що він взагалі не розуміє екологічних проблем. Нам та ЄС йдеться не про контроль за дотриманням екологічних норм, а про таке глобальне питання, як подальше існування життя на цій планеті".