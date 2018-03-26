 Палестинці розпочали ″Великий марш повернення″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

Палестинці розпочали "Великий марш повернення"

Ізраїль застерігає палестинців, керованих терористичною організацією "Хамас", від наближення до кордону.

Тисячі палестинців вийшли на Марш повернення

Тисячі палестинців вийшли на "Марш повернення"

Тисячі палестинців беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти Ізраїлю. Вранці у п'ятницю, 30 березня, палестинці встановили численні намети і спалили портрети президента США Дональда Трампа. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман застеріг палестинців від наближення до кордону. "Кожен, хто наблизиться до огорожі, ризикує власним життям", - написав міністр у Twitter арабською. За даними ізраїльського сайту ynet, поблизу кордону розміщено понад сотню снайперів.

Ізраїльські силові органи готуються до штурму прикордонних постів. Раніше "Хамас" закликав палестинців встановлювати намети і рухатися до позицій ізраїльської армії. "Хамас" оголошував про мирний характер протесту, однак інші протестні акції упродовж останніх кількох місяців призвели до численних жертв. ЄС, Ізраїль і США визнають "Хамас" терористичною організацією.

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Очікується, що протест триватиме до 15 травня. 14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя незалежності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, який минулого року президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав депутатів ізраїльського парламенту у найближчі три місяці триматися подалі від Храмової гори через напружену ситуацію з безпекою. Хто все ж таки має намір відвідувати історичну частину Єрусалима, повинен інформувати про свої пересування органи безпеки. Таке правило діятиме до 15 червня, тобто до кінця священного місяця мусульман Рамадану.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня внаслідок обстрілу ізраїльськими танками загинув один палестинець. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я у секторі Газа. Ізраїльська армія заявила, що постріл було здійснено по двох особах, які наблизилися до огорожі на кордоні.
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