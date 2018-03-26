Палестинці розпочали "Великий марш повернення"

Тисячі палестинців беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти Ізраїлю. Вранці у п'ятницю, 30 березня, палестинці встановили численні намети і спалили портрети президента США Дональда Трампа. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман застеріг палестинців від наближення до кордону. "Кожен, хто наблизиться до огорожі, ризикує власним життям", - написав міністр у Twitter арабською. За даними ізраїльського сайту ynet, поблизу кордону розміщено понад сотню снайперів.

Ізраїльські силові органи готуються до штурму прикордонних постів. Раніше "Хамас" закликав палестинців встановлювати намети і рухатися до позицій ізраїльської армії. "Хамас" оголошував про мирний характер протесту, однак інші протестні акції упродовж останніх кількох місяців призвели до численних жертв. ЄС, Ізраїль і США визнають "Хамас" терористичною організацією.

Очікується, що протест триватиме до 15 травня. 14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя незалежності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, який минулого року президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав депутатів ізраїльського парламенту у найближчі три місяці триматися подалі від Храмової гори через напружену ситуацію з безпекою. Хто все ж таки має намір відвідувати історичну частину Єрусалима, повинен інформувати про свої пересування органи безпеки. Таке правило діятиме до 15 червня, тобто до кінця священного місяця мусульман Рамадану.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня внаслідок обстрілу ізраїльськими танками загинув один палестинець. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я у секторі Газа. Ізраїльська армія заявила, що постріл було здійснено по двох особах, які наблизилися до огорожі на кордоні.