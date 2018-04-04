 Палестинці протестують на кордоні Сектора Гази: є поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Палестинці протестують на кордоні Сектора Гази: є поранені

Кілька палестинців поранені пострілами з ізраїльського боку, заявляють у Секторі Гази. Протестувальники палять шини, ізраїльські військові стверджують, що постріли були попереджувальними.

У Секторі Гази тривають масові протести

У Секторі Гази тривають масові протести

На кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем тривають протести палестинців. Внаслідок стрілянини з боку ізраїльських військових троє палестинців дістали поранення. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомляє міністерство охорони здоров'я Сектора Гази. За даними агентства AP, поранено вже щонайменше 12 осіб. Протестувальники підпалили шини, щоб погіршити видимість для ізраїльських снайперів. Речник ізраїльської армії заявив, що військові здійснювали тільки попереджувальні постріли. Ізраїльські військові вважають, що димова завіса створюється для полегшення нападів проти ізраїльтян. 

Тиждень тому стартував так званий "Великий марш повернення" - масова протестна акція палестинців проти Ізраїлю, до якої закликав радикальний рух ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, ЄС та США терористичною організацією. Внаслідок сутичок від 30 березня загинули загалом 22 палестинці, ще 1500 дістали поранення, повідомляє агентство dpa.

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Необхідно провести "незалежне і прозоре" розслідування сутичок у Секторі Гази, заявив Антоніу Гутерріш. Однак Радбез ООН на екстреному засіданні не виніс жодного рішення. (31.03.2018)

Федеральний уряд Німеччини у п'ятницю, 6 квітня, закликав Ізраїль провести розслідування щодо великої кількості загиблих і поранених під час протестів палестинців. Міжнародний Комітет Червоного Хреста теж висловив стурбованість ситуацією в Секторі Гази. "Ми розуміємо застереження Ізраїлю щодо безпеки, однак насильство, що призводить до смертей, має застосовуватися лише як крайній засіб", - цитує інформагенція dpa заяву МКЧХ. Водночас генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликав сторони конфлікту до стриманості.

1 квітня Ізраїль відкинув заклики ЄС та ООН провести розслідування сутичок на кордоні з Сектором Гази. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман заявив, що заклики до незалежного розслідування є ліцемірством і відмовився від розслідування. Ізраїль розцінює скликані палестинським радикальним рухом ХАМАС протести як засіб маскування терористичних атак.
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