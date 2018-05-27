 Палестинці випустили по Ізраїлю десятки мінометних снарядів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Палестинці випустили по Ізраїлю десятки мінометних снарядів

Палестинські радикальні угрупування випустили в бік Ізраїлю 27 мінометних снарядів. Про жертви не повідомляється.

Сутички в Секторі Гази продовжуються з кінця березня

Сутички в Секторі Гази продовжуються з кінця березня

Ізраїльська армія повідомила, що у вівторок, 29 травня, радикальні угрупування з Сектора Гази запустили по південних регіонах Ізраїлю щонайменше 27 мінометних снарядів, передає агенція dpa. Більшість із них були перехоплені системою ППО "Залізний купол", зазначили ізраїльські військові.

За даними ізраїльських ЗМІ, декілька снарядів впали на територію Ізраїлю. Також повідомляється, що один з них розірвався біля дитячого садка незадовго до його відкриття. Про постраждалих інформація поки що не надходила.

У кількох ізраїльських містечках на кордоні з палестинською територією вранці спрацювали попереджувальні сирени. Це був перший випадок запуску мінометних снарядів у бік Ізраїлю від початку сутичок між ізраїльтянами та палестинцями наприкінці березня. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що відповідальним за атаку є палестинське угруповання "Ісламський джихад". 27 травня через атаку ізраїльської армії на півдні Сектора Гази загинули троє членів угрупування.

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Ізраїльська армія відкрила танковий вогонь у відповідь на вибух на кордоні із Сектором Гази. Загинуло двоє палестинців, повідомили у Секторі Гази. (27.05.2018)

Міністр оборони Ізраїлю заявив про будівництво загороджувальних споруд у морі на кордоні з Сектором Гази. За його словами, трирівневий бар'єр має запобігти потраплянню воєнізованих формувань палестинців до Ізраїлю. (27.05.2018)

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже понад 120 людей.

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