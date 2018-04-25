Палестинський підліток помер від ран, отриманих під час протестів 27 квітня

Палестинський підліток помер внаслідок поранень, отриманих 27 квітня під час сутичок на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази, контрольованого угрупованням ХАМАС. Про це в суботу, 28 квітня, повідомило міністерство охорони здоров'я Сектору Гази. 15-річний Аззам Овейда дістав кульове поранення в голову, коли протести палестинців переросли у агресивне протистояння з ізраїльськими силовиками. Таким чином, кількість загиблих палестинців під час протестів 27 квітня зросла до чотирьох осіб, а загалом з часу початку п'ятничних протестів 30 березня - до 45-ти, повідомляє агентство AFP.

За даними ізраїльської армії, 27 квітня в акції протесту взяли участь від 12 до 14 тисяч палестинців. У міністерстві охорони здоров'я Сектору Гази напередодні заявляли про 600 поранених цього дня внаслідок сутичок.

Палестинці палять шини, а ізраїльські силовики випускають каністри зі сльозогінним газом

Нагадаємо, палестинці щоп'ятниці проводять масові акції протесту під назвою "Великий марш повернення". Ці протести мають на меті змусити Ізраїль дозволити палестинцям повернутися на території, з яких їм довелося піти у 1948 році під час створення держави Ізраїль. За кілька тижнів "Маршу" поранення дістали кілька тисяч осіб. Про поранення серед ізраїльських сил даних немає.

Більшість протестів проходять мирно, однак іноді палестинці жбурляють в ізраїльтян каміння та палаючі шини. Ізраїльські силовики відповідають на це "засобами з розгону натовпів". Ізраїль вважає, що ХАМАС планує використати протести для прикриття терористичних атак.