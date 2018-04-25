Палестинський лідер перепросив за свої антисемітські висловлювання

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас у п'ятницю, 4 травня, перепросив за свої антисемітські висловлювання, озвучені раніше цього тижня. Як пише інформагенція AP з посиланням на палестинських посадовців, Аббас перебував під "величезним" тиском численних дипломатів та глав МЗС різних країн, які закликали його перепросити за його слова.

"Якщо люди були ображені моєю заявою (…) особливо люди іудейської віри, я перепрошую перед ними", - цитує Аббаса офіційна палестинська інформагенція. Він наголосив, що залишається відданим рішенню за принципом "дві держави для двох народів" і мирному співіснуванню з Ізраїлем. Аббас також нагадав, що він засуджує Голокост, який вважає "найжахливішим злочином в історії".

У понеділок, 30 квітня, у своїй тривалій промові перед керівництвом Організації визволення Палестини Аббас заявив, що неприязнь до євреїв у Європі була спричинена їхньою "соціальною функцією", зокрема позичанням грошей населенню під відсотки. Він також назвав Ізраїль європейським колоніальним проектом і зазначив, що "історія вчить, що немає підґрунтя для єврейської батьківщини". Ці ремарки зазнали різкої критики ООН, Євросоюзу, США, Ізраїлю та інших країн і організацій.