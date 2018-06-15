Палата лордів підтримала право вето перламенту щодо угоди про Brexit

Верхня палата британського парламенту в понеділок, 18 червня, підтримала законопроект про право парламенту ветувати угоду, яку підпише британський уряд з ЄС щодо виходу зі складу блоку (Brexit). 354 членів Палати лордів проголосували за, 235 висловилися проти. Якщо законопроект підтримають і в Палаті громад, британський парламент зможе своїм вето заблокувати процес Brexit.

Нижня палата британського парламенту розгляне законопроект у середу, 20 червня. Після минулорічних дострокових виборів позиції правлячої Консервативної партії і прем'єр-міністерки Терези Мей у Палаті громад ослабли. Консерватори мають лише незначну більшість. При цьому частина консерваторів натякає, що може підтримати законопроект про вето, зазначає інформагенція AFP.

Тереза Мей від самого початку була проти права вето та втручання парламенту, оскільки, як вона стверджувала, для ведення ефективних переговорів з Брюсселем не слід "зв'язувати руки уряду".

Нагадаємо, референдум про вихід Великобританії з ЄС пройшов влітку 2016 року. З невеликою перевагою більшість британців, які проголосували, підтримала Brexit. Процес виходу країни з ЄС має завершитися наприкінці березня 2019 року.