 Пакистанські та індійські військові домовились про мир в Кашмірі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

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Новини

Пакистанські та індійські військові домовились про мир в Кашмірі

Пакистан та Індія підписали угоду про припинення вогню у спірному регіоні Кашмір у Гімалаях. Вони домовилися ужити заходів для забезпечення миру.

Індія та Пакистан домовились про припинення вогню в Кашмірі

Індія та Пакистан домовились про припинення вогню в Кашмірі

Пакистанські та індійські військові домовились уникати взаємних артилерійських обстрілів у спірному гімалайському регіоні Кашмір. Відповідна угода укладена ввечері у вівторок, 29 травня, під час спеціальної гарячої лінії, повідомили пакистанські військові, передає агенція AP.

Сторони "погодилися вжити щирі заходи щодо покращення наявної ситуації, забезпечення миру та уникнення труднощів для мирних жителів уздовж кордону". В цьому місяці в регіоні Кашмір загинули кілька військових та мирних жителів.

Також повідомляється, що сторони домовилися виконати угоду 2003 року щодо припинення вогню, а також вжити заходів, щоб "надалі припинення вогню не порушувалося обома сторонами".

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Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина мешканців штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою зброї домогтися виходу зі складу Індії.

У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією

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