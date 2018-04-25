Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна

"Відучора ми перебуваємо у підвищеній бойовій готовності, несемо варту на вулицях і площах міста з зарядженою зброєю, з чого місцеве населення неабияк потішається. Уряд, з яким німецький Рейх два місяці тому уклав мирну угоду, нам вчора довелося скинути, оскільки брати нацьковували на нас народ. Тепер уряд формують землевласники".

У листівці, купленій 2018 року на інтернет-аукціоні Ebay, очевидець розповідає про історичні для України події сторічної давності, немов про враження з відпустки. У листівці, відправленій наприкінці квітня 1918 року з Києва рідним у Німеччині, німецький солдат згадав зміну влади в окупованій Україні лише побіжно. Значно цікавішими йому, вочевидь, видалися побутові цікавинки життя в Україні, такі як необхідність замість дрібних грошей носити у гаманці поштові марки.

Листівка німецького солдата, відправлена з Києва 30 квітня 1918 року

Що ж сталося 29 квітня 1918 року, коли до влади в Україні замість Центральної Ради прийшов самопроголошений гетьман Павло Скоропадський? Яку роль у цих подіях відігравала Німеччина?

Переворот під ширмою конгресу хліборобів

29 квітня у Києві проходив Хліборобський конгрес, на який прибули близько шести тисяч делегатів з усієї України - передовсім середні і великі землевласники, невдоволені хаотичною земельною політикою Центральної Ради. Річ у тім, що Третім універсалом УНР, ухваленим у листопаді 1917 року, зокрема, було скасоване приватне право власності на землю - її "передали трудящим", при цьому жодного механізму розподілу паїв не передбачалося. "На селі панував хаос. Землю нерідко захоплювали ті, в кого була зброя. Навесні через невизначеність щодо того, кому належить земля, фактично не починалася посівна", - розповідає у розмові з DW історик Павло Гай-Нижник. Конфронтація союзників - німців і австрійців - з урядом Всеволода Голубовича наростала: під загрозою були поставки збіжжя, прописані у мирному договорі, гостро необхідні з огляду на напружену ситуацію з продовольством у Берліні і Відні. Зрештою, втративши терпіння, німецьке військове командування видало наказ про примусовий посів.

Збіжжя перед відправкою до Австрії

Через безлад у земельному питанні і загалом управлінську неспроможність "революціонерів-романтиків", як часто називають уряд УНР на чолі із представником Української партії соціалістів-революціонерів Голубовичем, німці шукали вихід із ситуації. Силою скидати владу, з якою лише кілька місяців тому було укладено мирну угоду, для німців та їхніх австро-угорських союзників було надто ризикованим з іміджевої точки зору, зазначає Гай-Нижник. "Коли німецьке командування дізналося, що у колах землевласників зріють думки про переворот, воно сигналізувало його ініціаторам підтримку", - каже історик. Хліборобський конгрес видався ідеальною нагодою. Формально його скликали для тиску на уряд у земельному питанні. Однак ініціатори перевороту мали свій план: конгрес повинен був обрати гетьмана, який наведе лад і відновить права на землю. Вибір заколотників пав на Павла Скоропадського: освічений офіцер знатного козацького роду, поміркований і - головне - без симпатій до лівацьких поглядів.

Будівля цирку Крутікова, що поблизу сучасної консерваторії на вулиці Городецького у Києві, не збереглася. На її місці сьогодні розташований кінотеатр "Україна"

Гетьман з цирку

Для конгресу була орендована найбільша на той момент зала у Києві - цирк Павла Крутікова, що поблизу нинішнього майдану Незалежності. Учасники заходу і гадки не мали, що їх використають як масовку для заколоту. "Був використаний ефект юрби. Серед учасників конгресу були агенти Скоропадського, які в слушний момент на тлі невдоволення політикою уряду почали вигукувати "скільки можна терпіти цей хаос", "нам потрібна сильна рука", "гетьмана, гетьмана!", - у барвах оповідає біограф Павла Скоропадського Павло Гай-Нижник. У цей момент у залі з'являється нащадок гетьманського роду Скоропадський в ефектному військовому мундирі і виступає з урочистою промовою. "Шапки полетіли вгору", - розповідає історик. За його словами, вибори гетьмана формально легалізували голосуванням, яке було фальсифіковане на користь заздалегідь погодженого кандидата. Після обрання у цирку Крутікова "гетьмана" колона учасників конгресу рушила до Софійського собору. "Звідти вивели на вулицю попа, який провів молебень за новообраного гетьмана", - розповідає Гай-Нижник.

Відмінно зрежисований переворот: молебень на Софійському майдані після проголошення Скоропадського гетьманом

На той момент голова уряду Всеволод Голубович вже був взятий під варту німецькою окупаційною владою. Формальним приводом для цього стала його участь в організації викрадення банкіра Абрама Доброго. Історія з викраденням банкіра була, ймовірно, останньою краплею, яка остаточно підірвала відносини між німцями і керівництвом УНР. Доброго викрали за вказівкою Голубовича і міністра внутрішніх справ Ткаченка і вивезли до Харкова, де утримували у готелі, вимагаючи викуп і пропонуючи банкіру виїхати до Росії. Викрадення Доброго було для німців нечуваною провокацією з боку владних кіл УНР: було широко відомо, що банкір організовував для німецької армії закупівлю продовольства. Саме після цього інциденту німецька окупаційна влада фактично обмежила суверенітет УНР, створивши по всій Україні військово-польові суди, взявши під охорону військові склади і залізницю.

Українська Держава: не більше, ніж протекторат?

У німецьких архівах містяться однозначні свідчення того, що німецьке військове командування брало активну участь у плануванні перевороту. "Ключову роль відігравав генерал Ґренер (начальник штабу групи армій "Київ" генерал Вільгельм Ґренер (Wilhelm Groener) - Ред.). Напередодні 29 квітня, коли Скоропадського проголосили гетьманом, німецьким військовим керівництвом були видані накази з інструкціями, як діяти у зв'язку зі зміною влади", - зазначив у розмові з DW німецький історик Петер Ліб (Peter Lieb). При цьому, каже історик, німці щосили намагалися приховати свою участь у перевороті. Генерала Каспара фон Ебергарда (Kaspar von Eberhardt), який у справі банкіра Доброго розпорядився заарештувати Голубовича і низку його соратників прямо під час засідання Центральної Ради, було негайно відсторонено.

Прагматик і досвідчений керівник Павло Скоропадський на чолі проголошеної ним Української Держави повністю влаштовував німців. Відновивши скасовану УНР приватну власність на землю, Скоропадський заспокоїв великих землевласників і став гарантом виконання Україною зобов'язань з постачання збіжжя до Німеччини і Австрії. Водночас компромісної концепції вирішення земельного питання і гострих соціальних питань у гетьмана не було, констатують історики. Отже, заручитися широкою підтримкою безземельного селянства і робітників йому не вдалося. Та й часу на реалізацію будь-яких серйозних задумів у Скоропадського не було: його влада закінчилася разом з німецьким відступом з України. Загалом сім з половиною місяців гетьманату Скоропадського дослідники характеризують як період відносного спокою і економічного відновлення, що на тлі хаосу революційних років вже було досягненням.

Павло Скоропадський (праворуч) під час зустрічі з німецьким кайзером Вільгельмом ІІ у Берліні, серпнь 1918 року

Однак гетьманом у сенсі лідера, який би консолідував суспільство, Павло Скоропадський так і не став. Найбільше обурення самостійників і невдоволення українського селянства викликало силове повернення під наглядом київської влади російських поміщиків. Коли у листопаді 1918 року Скоропадський - сам російський дворянин - зрозумів, що виведення німецьких військ неминуче, він зрікся ідеї української самостійності і заявив, що бачить Україну у федерації з Росією. До речі, таке бачення України було і у Берліні, констатує Петер Ліб, і цитує кайзера Вільгельма: "Київ має бути впорядковуючим елементом переродження Росії". На думку кайзера, зазначає німецький історик, майбутнє об'єднання України з Росією було неминучим після повалення більшовиків. Схоже бачення було і у зовнішньополітичному відомстві у Берліні - тут говорили про плани "українізації Росії". "Якщо німецьке військове командування у Києві вбачало в Україні лише маріонеткову квазідержаву, то в Берліні Україні приписували важливу місію: вона мала бути стабільною і економічно успішною, щоби слугувати для росіян прикладом. Саме з Києва мала вестися робота на повалення більшовиків у Росії", - розповідає Петер Ліб.

Утім, як відомо, все завершилося геть інакше: більшовики захопили Україну, а сам кайзер невдовзі змушений був зректися влади під тиском революції у Німеччині. Павло Скоропадський з родиною після повалення силами Директорії на чолі з Симоном Петлюрою втік до Німеччини, де помер у 1945 році.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) "...А ми тую червону калину піднімемо" Демонстрація у Києві в березні 1918 року на підтримку української державності та Берестейського миру. Фото, зроблене німецьким кореспондентом, із колекції Імперського воєнного музею Лондона (Великобританія).

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Берестейський мир У ніч з 9 на 10 лютого 1918 року у Брест-Литовську відбулось підписання мирного договору між УНР та Центральними державами. Після звернення УНР війська союзників розпочали просування в Україну. На фото: (зліва направо) генерал Брінкманн з генштабу армії Німеччини, українські делегати - Микола Любинський, Микола Левицький, Олександр Севрюк, німецький генерал Макс Гоффманн і Сергій Остапенко.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Операцiя "Фаустшлаг" У лютому 1918 року Австро-угорські війська досягли Кам'янця-Подільського. Позаду видніється знаменита фортеця, відома з XIV століття як частина оборонної системи міста. З 22 березня 1919 по листопад 1920 Кам'янець-Подільський був столицею УНР.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Вступ до Києва 1 березня німецькі війська увійшли в Київ. На цьому фото, зробленому у березні 1918 року, військовий оркестр марширує попереду. Німецькі війська повсякчас влаштовували виступи духових оркестрів та із задоволенням марширували під музичний супровід, часто перед тодішньою міською думою (зараз це Майдан Незалежності).

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Місце зустрічі - Софійська площа Софійська площа у Києві виконувала роль центрального місця зборів для усіх можливих політичних акцій, віче, молебнів та ефектних військових парадів. На цьому фото - німецькі військові перед Софійським собором весною 1918 року.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Концерт у Проскурові На цьому фото 1918 року Австро-угорський військовий оркестр грає у Проскурові (нині - Хмельницький). Місто відіграло важливу роль під час революційних подій. Тут тричі перебував уряд УНР та Директорія. 1919 року містом прокотилася хвиля насильства і кривавих погромів.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Пам'ятник Іскрі та Кочубею Пам'ятник боярам Іскрі та Кочубею не упізнають знавці сучасного Києва: царська влада встановила його на Арсенальній площі у 1914 році до 200-ї річниці Полтавської битви. Простояв він недовго: навесні 1918 його демонтували і поставили пам'ятник Мазепі, який невдовзі теж скинули. Постамент згодом викрористали для пам'ятника арсенальцям. Фото зробив у березні 1918 берлінський фотограф Вальтер Ґірке.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Панорама Севастополя На цьому фото видно південну бухту Севастополя з кораблями, а також Лазарєвські казарми. Німецькі частини увійшли в місто 1 травня 1918 року. Керував операцією генерал піхоти Роберт фон Кош.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Польова їдальня На цьому фото німецькі солдати відпочивають та частуються їжею з польової кухні у німецькому поселенні Александерфельд, яке заснували німці-лютерани з Пришибських колоній. Сьогодні це село Верховина (Мелітопольський район Запорізької області).

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Весна у Катеринославі На цьому фото, зробленому навесні 1918 року, видно спокійне урбаністичне життя Катеринослава (Дніпропетровськ, нині - Дніпро). Але вже за рік Катеринослав опинився під контролем багатьох учасників конфлікту: "білих", "червоних", армії Директорії УНР та місцевих загонів самооборони. І це не єдиний випадок: Шепетівка на Хмельниччині за період революційної доби переходила з рук в руки до 20 разів.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Набережна Ялти На цьому фото, зробленому навесні 1918 року, Ялта живе звичним курортним життям. Однак ще на початку року тут розгорталися кровопролитні бої із застосуванням корабельної артилерії та гідроавіації.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Широко розкинувся Дніпро На цій світлині 1918 року з фондів Національного архіву Нідерландів німецькі війська переправляють сіно з лівого берега Дніпра на правий у Києві. Позаду видніється Ланцюговий міст, споруджений за проектом британського інженера Чарльза Віньйоля. Міст уперше підірвали у 1920 році польські війська, що відступали з Києва.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Боббі у Києві Німецькі офіцери нерідко брали із собою в Україну домашніх улюбленців. На цьому фото - французький бульдог Боббі, який належав одному з німецьких пілотів 27-ї повітряної ескадрильї.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) 1000 Карбованців Українські гроші не рідко брали із собою як сувенір. Їх продовжували друкувати і після зречення Скоропадського і приходу до влади у грудні 1918 року Директорії УНР. Зміни в малюнок і написи на банкноті не вносили, хоча на ній фігурувала ще стара назва - Українська Держава. Після евакуації Директорії з Києва друк цієї купюри відновився у Кам'янці-Подільському, а в 1920 році - у Варшаві. Автор: Дмитро Каневський

