 Павло Клімкін закликав ЄС до санкцій проти екс-канцлера Німеччини Шредера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

Павло Клімкін закликав ЄС до санкцій проти екс-канцлера Німеччини Шредера

Тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном, слід карати санкціями, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На думку Клімкіна, до найважливіших лобістів Путіна належить і Ґергард Шредер.

Екс-канцлер Німеччини Ґергард Шредер - голова ради директорів компанії Роснефть

Глава МЗС України назвав Ґергарда Шредера "найважливішим лобістом Путіна у світі"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС вдатися до санкцій стосовно екс-канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Про це Клімкін заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild, оприлюдненому в понеділок, 19 березня.

За його словами, важливо запровадити санкції проти осіб, котрі займаються просуванням проектів Путіна за кордоном. "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, до яких дій у цій ситуації міг би вдатися Євросоюз", - наголосив глава українського МЗС.

Діями Шредера обурені й у Німеччині

Депутат Європарламенту від Німеччини Ельмар Брок (Elmar Brok) теж висловив обурення діями Шредера щодо співпраці з російськими компаніями. "Те, що колишній канцлер Німеччини зараз представляє інтереси Путіна, - скандал. І дивно, що це досі не мало наслідків", - наголосив Брок у коментарі для Bild.

Минулого тижня американське ділове видання The Wall Street Journal в одній із статей назвало німецького екс-канцлера "найважливішим олігархом Путіна".

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Екс-канцлера ФРН Ґергарда Шредера вважають у Німеччині купленим лобістом, котрий відстоює інтереси Кремля. Тому й "чесним маклером" у відносинах Москви й Берліна він бути не може. (29.09.2017)

Екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер 29 вересня увійшов у раду директорів компанії "Роснефть". DW - про те, в яких великих концернах РФ ще є німецькі керівники, і як вони туди потрапили. (29.09.2017)

Після того, як 2005 року Шредер залишив посаду канцлера ФРН, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив і раду компанії "Північний потік-2", а також раду директорів підконтрольної державі російської енергетичної компанії "Роснефть".

 

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Екс-канцлер Німеччини: Санкції проти Росії мають бути зняті (22.12.2017)  

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