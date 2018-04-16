 О, щасливчики! Хто зі соратників Януковича повернув гроші | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.04.2018
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Україна

О, щасливчики! Хто зі соратників Януковича повернув гроші

Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків компаній, які пов'язують з Олександром Януковичем. Кому ще з найближчих соратників президента-втікача вдалося повернути кошти?

Олександр Янукович

Олександр Янукович

Українські та закордонні суди неодноразово знімали арешти з рахунків екс-урядовців та бізнесменів з оточення Віктора Януковича. Останній приклад - рішення служителів Феміди щодо активів старшого сина президента-утікача.

Олександр Янукович

Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, які пов'язують з Олександром Януковичем, ще у лютому цього року, проте відомо про це рішення стало на початку цього тижня. Йдеться про арешти, які були накладені у 2015 та 2016 роках у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці". Рахунки компаній, створених, за версією слідства, для легалізації коштів, були відкриті у "Всеукраїнському банку розвитку", який належить Олександру Януковичу. Загалом ідеться про 12 фірм, підконтрольних посадовцям банку. Суд зняв арешт з рахунків дев'ятьох із них. 

За даними видання "Українська правда", у попередніх судових рішеннях йшлось, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США. В одному з рішень про скасування арешту зазначено, що правами на арештовані рахунки наразі володіє ТОВ "Аскор-Інвест". Вказано також, що підозр у справі досі не оголошено, а "слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності".

Сергій Арбузов

Трохи більше, ніж за півроку після Революції гідності - у листопаді 2014-го - Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків колишнього першого віце-прем'єра і голови Нацбанку Сергія Арбузова та його дружини. За даними ЗМІ, йдеться про 200 мільйонів гривень. Це рішення суду набуло неабиякого розголосу, і вже за кілька днів рахунки за клопотанням генпрокуратури України були арештовані повторно. Зняти гроші з них, як тоді запевняли у ГПУ, Арбузов не встиг.

Микола Злочевський

У січні 2015-го Великобританія розблокувала рахунки компанії Brociti Investments Ltd колишнього міністра екології України Миколи Злочевського на суму 23 мільйонів доларів. Як наголошували активісти, Лондонський суд зняв арешт з коштів, які Управління у боротьбі зі шахрайством Великобританії заблокувало на рахунках колишнього урядовця, оскільки українська прокуратура так і не надала доказів, що ці гроші мали незаконне походження. Народний депутат України Сергій Лещенко наголошував, що підставою для розморожування коштів став лист генеральної прокуратури України про відсутність підозри проти Злочевського.

Юрій Колобов

Служителі Феміди були прихильними не лише до колишніх чиновників часів Януковича, але і до членів їхніх родин. Приміром, у березні цього року Печерський райсуд Києва скасував арешт коштів матері екс-міністра фінансів Юрія Колобова на близько 200 мільйонів гривень. За даними генпрокуратури України, аби приховати гроші, отримані через зловживання службовим становищем, Колобов поклав їх на рахунки, відкриті на ім'я його матері - Варвари Шульц. Арешт скасували через закриття справи проти екс-посадовця.
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    Портрети, вимпели, призи

    В окремій залі зібрані портрети і призи Віктора Януковича за участь у різного роду автогонках та інших змаганнях.

  • В одном из залов

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ікони та книжки

    В одному із залів виставки представлені десятки старовинних та сучасних ікон, а також раритетні книжки.

  • Богослужебная книга

    Кіч влади Віктора Януковича

    Першодрук

    Книга богослужінь "Апостол", видана першодрукарем Іваном Федоровим у Львові в 1574 році.

  • Вазы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ваза

    У колекції старовинного та не дуже посуду виокремлюється ваза із розписом Пабло Пікассо.

  • Витрина

    Кіч влади Віктора Януковича

    Мисливець

    Запонки, вази й почесна грамота з "мисливської" колекції колишнього президента України. Напис на грамоті свідчить, що вона видана Віктору Януковичу за перемогу в номінації "Найкращий мисливець на лося у мисливському сезоні 2008 року" - тобто ще до обрання його президентом у 2010 році.

  • Серебряный лебедь Фаберже

    Кіч влади Віктора Януковича

    Срібний лебідь Фаберже

    Ті, хто приносили в дар Вікторові Януковичу подібні речі, мусили посвідчити їхню цінність.

  • Картины

    Кіч влади Віктора Януковича

    Картини

    Картини сучасних художників з помістя колишнього генпрокурора України та кума Януковича - Віктора Пшонки. Ліворуч - дружина Пшонки Ольга в образі російської імператриці. Праворуч - сам Пшонка поруч із Януковичем. Полотно постраждало від рук бійців Самооборони Майдану під час захоплення будинку колишнього генпрокурора.

  • Реликвия

    Кіч влади Віктора Януковича

    Реліквія

    На клаптику паперу, який був долучений до цього обрамленого золотом експонату, рукою здійснений напис: "Мощі святаго мученика Віктора".

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    Кіч влади Віктора Януковича

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  • Музей

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    Музей

    Національний художній музей України запрошує на виставку "Кодекс Межигір'я". У пресі її вже альтернативно охрестили "Одою несмаку".

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