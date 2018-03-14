Очільник МВС ФРН Зеегофер хоче посилення контролю на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

Новий міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) хоче на невизначений час призупинити дію Шенгенської угоди та посилити контроль на німецькому кордоні. "Контроль на внутрішніх кордонах має тривати, допоки ЄС не вдасться ефективно захищати та контролювати зовнішні", - заявив він в інтерв'ю Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 18 березня.

Він наголосив, що у Німеччині не так вже й багато прикордонних пунктів, які тривало діють. "Настав час говорити про те, чи може так продовжуватися й надалі", - цитує баварського консерватора агенція новин AFP. Зеегофер також анонсував нараду з представниками федеральних земель щодо перешкод для видворення нелегальних мігрантів, яким відмовлено у праві перебування в країні. За його словами, потрібно вирішити, "де ми мусимо змінити закони, де треба угоди з країнами походження мігрантів, де ми можемо допомогти землям та місцевим органам влади з видворенням", зазначає dpa.

Болгарія, котра нині головує в ЄС, нещодавно закликала Німеччину, та ще кілька країн скасувати контроль на внутрішніх кордонах спільноти.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Німеччина тимчасово запровадила контроль на кордоні між Баварією та Австрією через масовий наплив біженців. Згодом цей режим був кілька разів продовжений.