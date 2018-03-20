 Офіційний Київ звинуватив Будапешт у маніпуляціях навколо закону про освіту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

Офіційний Київ звинуватив Будапешт у маніпуляціях навколо закону про освіту

Відповідаючи на вимоги МЗС Угорщини відкласти застосування українського закону про освіту, в МЗС України закинули угорській владі використання суперечки для здобуття голосів на майбутніх парламентських виборах.

Офіційний Київ звинуватив Бухарест у маніпуляціях навколо закону про освіту

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає вимоги міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто відкласти застосування мовних норм закону про освіту в Україні до 2023 року "маніпуляціями". Про це він написав в одному з дописів у соціальній мережі Twitter в вівторок, 20 березня.

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Після того, як Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна-НАТО", український уряд схвалив рішення про внесення деяких змін до закону про освіту. Утім, чи достатньо цього буде для залагодження кризи? (14.02.2018)

Угорщина продовжить блокувати роботу комісій "Україна - НАТО". Вето буде знято, коли мовні норми українського закону про освіту будуть узгоджені з угорською нацменшиною, заявили в Будапешті. (13.02.2018)

Представники угорської громади Закарпаття не мають наміру проводити консультації з українською владою щодо дражливих питань закону про освіту через звернення депутатів Верховної Ради до Конституційного суду. (14.02.2018)

У мовній суперечці Києва і Будапешта сторони декларують готовність до компромісу, але шанси на швидке порозуміння видаються малими. (20.02.2018)

Боднар вказав на те, що уряд України вже затвердив законопроект про подовження перехідного періоду закону про освіту до 2023 року. Він також згадав те, що Венеціанська Комісія вже оприлюднила свій висновок щодо можливості вдосконалення закону про освіту. "Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх відносин", - виснував український дипломат. Менш ніж за два тижні, 8 квітня, в Угорщині пройдуть парламентські вибори.

Напередодні глава МЗС Угорщини Сіярто наголосив, що відновлення підтримки Угорщиною євроінтеграційних прагнень України можливе лише за умови відтермінування мовних норм закону про освіту до 2023 року. Він також закликав українську владу до тісного діалогу з нацменшинами, зокрема угорською.

Нагадаємо, суперечка між Києвом та Будапештом, а також деякими іншими західними сусідами щодо нового закону про освіту триває з осені 2017 року, коли той був підписаний президентом України та набрав чинності. Стаття 7 закону передбачає повний перехід навчання у всіх державних школах після початкових класів на українську мову. Кульмінацією суперечки стала відмова Угорщини підтримувати проукраїнські ініціативи в Євросоюзі. Спроби порозуміння між українською владою та угорською меншиною в Україні щодо можливих змін до закону поки що не мали успіху.

Наприкінці лютого поточного року комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки рекомендував парламенту ухвалити відповідний урядовий законопроект. Нинішній варіант закону передбачає перехідний період для застосування мовних норм до 2020 року.
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Закон про освіту: що відбувається у дитсадках і школах на Закарпатті (08.12.2017)

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