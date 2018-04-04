 Отруєну у Солсбері Юлію Скрипаль виписали з лікарні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Отруєну у Солсбері Юлію Скрипаль виписали з лікарні - ЗМІ

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні.

Юлія Скрипаль виходить з лікарні

Юлія Скрипаль виходить з лікарні

Юлію Скрипаль, яку разом із її батьком Сергієм Скрипалем отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері, виписали з лікарні, інформують у вівторок, 10 квітня, британські телеканали Sky News та BBC. Лікарі повідомили, що стан здоров'я колишнього російського спецагента та його доньки покращився. За даними BBC, після виписки з лікарні Юлія Скрипаль перебуває у "безпечному місці". 

Минулого тижня Юлія Скрипаль виступила з першою заявою після того, як опритомніла. Вона назвала всю історію з отруєнням "чимось, що збиває з пантелику" і подякувала лікарям і мешканцям Солсбері, котрі прийшли на допомогу, коли вона і її батько "були недієздатні".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.
Дивитись відео 01:21

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)

DW.COM

Британська розвідка: "Новачок" створили під Саратовом

База в Шиханах в Саратовській області є аналогом лабораторії "Портон-Даун", вважають британські спецслужби. Саме там і виробили отруту "Новачок", використану проти Сергія Скрипаля і його доньки, вважають вони. (06.04.2018)  

Москва і Лондон обмінялися звинуваченнями в Радбезі ООН

Постпред РФ Василь Небензя звинуватив британську сторону в веденні пропагандистської війни. Представниця Великобританії Карен Пірс назвала дії Росії безвідповідальними. (06.04.2018)  

Юлія Скрипаль зробила першу публічну заяву: Історія "збиває з пантелику"

Донька колишнього розвідника Сергія Скрипаля повідомила, що опритомніла тиждень тому, і подякувала мешканцям Солсбері та лікарям. (05.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)  

Також за темою

Yulia Skripal - Tochter des russischen Spions Sergei Skripal

Юлія Скрипаль зробила першу публічну заяву: Історія "збиває з пантелику" 05.04.2018

Донька колишнього розвідника Сергія Скрипаля повідомила, що опритомніла тиждень тому, і подякувала мешканцям Солсбері та лікарям.

UN | Sitzung UN Sicherheitsrat

Москва і Лондон обмінялися звинуваченнями в Радбезі ООН 06.04.2018

Постпред РФ Василь Небензя звинуватив британську сторону в веденні пропагандистської війни. Представниця Великобританії Карен Пірс назвала дії Росії безвідповідальними.

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018) 06.04.2018

Обмін думками постпредів Росії та Великобританії у справі Скрипаля дещо вийшли за межі дипломатії. Свідками "перепалки" із взаємними обвинуваченнями стала уся Рада Безпеки ООН.

Докладно

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord (Facebook/DPSUkraine)

Чому Україна не хоче відпускати "Норд" і екіпаж корабля?

Як маленьке риболовецьке судно "Норд" підняло на ноги українських прикордонників та російських дипломатів. 

Найбільших втрат зазнав мільярдер Олег Дерипаска

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  