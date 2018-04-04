Отруєну у Солсбері Юлію Скрипаль виписали з лікарні - ЗМІ

Юлію Скрипаль, яку разом із її батьком Сергієм Скрипалем отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері, виписали з лікарні, інформують у вівторок, 10 квітня, британські телеканали Sky News та BBC. Лікарі повідомили, що стан здоров'я колишнього російського спецагента та його доньки покращився. За даними BBC, після виписки з лікарні Юлія Скрипаль перебуває у "безпечному місці".

Минулого тижня Юлія Скрипаль виступила з першою заявою після того, як опритомніла. Вона назвала всю історію з отруєнням "чимось, що збиває з пантелику" і подякувала лікарям і мешканцям Солсбері, котрі прийшли на допомогу, коли вона і її батько "були недієздатні".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.