 Отруєння у Черкасах: у лікарнях залишаються 57 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Отруєння у Черкасах: у лікарнях залишаються 57 людей

Після отруєння під час шкільного заходу в Черкасах на лікуванні досі перебувають 57 осіб. Тих, хто лежав у реанімації, перевели до стаціонару, заявляють у ДСНС України.

Після отруєння у Черкасах у лікарнях досі перебувають 57 осіб

Після отруєння у Черкасах у лікарнях досі перебувають 57 осіб

У Черкасах після масового отруєння в школі станом на середу, 9 травня, у лікарні досі перебувають 57 осіб. 11 школярів, які перебували в реанімації, перевели до стаціонару. Серед госпіталізованих також чотири вчителі. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 12:00 9 травня стан дітей стабілізувався, усі знаходяться у свідомості та почуваються задовільно", - зазначається у повідомленні.

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Під час шкільної лінійки у Черкасах почали непритомніти діти. Через отруєння невідомою речовиною госпіталізовано понад 50 учнів. (08.05.2018)

Нагадаємо, вранці у вівторок стало відомо про те, що в загальноосвітній школі номер 8 у Черкасах діти почали непритомніти під час шкільної лінійки. Тоді госпіталізували 51 дитину та одного дорослого. Загалом же, за даними українського міністерства охорони здоров'я, за допомогою до лікарів після інциденту звернулися 94 дитини. Усього на лінійці було 424 учні.

За попереднім діагнозом у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною. Відповідно до повідомлення ДСНС, експрес-аналіз повітря не виявив небезпечних речовин на території школи та в її приміщеннях. Триває дослідження радіаційного фону і проби води із системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який перебував у вівторок у Черкасах, застосованої речовини "немає ні в повітрі, ні на ґрунті, ні в воді". Відповідні органи встановлюють, хто міг розпорошити цю речовину або якимось іншим чином її розпилити.
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