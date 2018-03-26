Отруєння сміттям: бунт під Москвою (відео)

Щонайменше 50 дітей отруїлися газом зі сміттєзвалища поблизу містечка Волоколамськ під Москвою. Викид газу перевищував норму в сім разів. Місцеві мало не побили чиновників.
Джерело ядучого запаху - сміттєзвалище "Ядрово". Віднедавна, за вказівкою уряду Москви, саме суди звозять сміття не тільки з найближчих сіл, а й зі столиці. Крім того, чиновники вдвічі збільшили норму обсягів сміття.
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