Отруєння сміттям: бунт під Москвою (відео)

"Сміттєвий" бунт: десятки отруєних у Росії (26.03.2018)

Щонайменше 50 дітей отруїлися газом зі сміттєзвалища поблизу містечка Волоколамськ під Москвою. Про сміттєвий скандал у Росії і чому місцеві мало не побили чиновників - дивіться в репортажі DW.