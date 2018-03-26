 Отруєння сміттям: бунт під Москвою (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Отруєння сміттям: бунт під Москвою (відео)

Щонайменше 50 дітей отруїлися газом зі сміттєзвалища поблизу містечка Волоколамськ під Москвою. Викид газу перевищував норму в сім разів. Місцеві мало не побили чиновників.

Сміття

Джерело ядучого запаху - сміттєзвалище "Ядрово". Віднедавна, за вказівкою уряду Москви, саме суди звозять сміття не тільки з найближчих сіл, а й зі столиці. Крім того, чиновники вдвічі збільшили норму обсягів сміття.

DW.COM

Єврокомісія вирішила активніше боротися з пластиковим сміттям

До 2030-го року усі пластикові упаковки в країнах ЄС мають вироблялись із матеріалів, придатних для повторної переробки, заявили у ЄК. (16.01.2018)  

На Тернопільщині запровадять систему сортування відходів

На території Тернопільської області планується запровадити сучасну систему сортування побутових відходів. (13.05.2004)  

Cміття: де може повторитися львівський сценарій?

Поки урядовці та місцеві політики намагаються розв'язати сміттєву кризу у Львові, DW проаналізувала: де можливий наступний сміттєвий колапс? (28.06.2017)  

Також за темою

"Сміттєвий" бунт: десятки отруєних у Росії (26.03.2018) 26.03.2018

Щонайменше 50 дітей отруїлися газом зі сміттєзвалища поблизу містечка Волоколамськ під Москвою. Про сміттєвий скандал у Росії і чому місцеві мало не побили чиновників - дивіться в репортажі DW.

Докладно

Дональд Трамп

Трамп на диво вчинив з Росією правильно

Це цілком правильне рішення, навіть якщо Трамп ухвалював його і не зовсім із власної ініціативи, вважає Міхаель Кніґґе. 

Чи експортує Україна зброю в Росію?

Фактчек DW: Чи експортує Україна зброю в Росію? (відео)

Україна стверджує, що припинила постачання зброї в РФ. SIPRI, що Росія - досі головний імпортер української зброї.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  