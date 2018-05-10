Отруєння дітей у Черкасах: роботу школи призупинили

Держпроспоживслужба України тимчасово призупинила роботу Черкаської загальноосвітньої школи номер 8, де кілька днів тому стався випадок масового отруєння дітей та працівників закладу. Як зазначається у п'ятницю, 11 травня, на офіційному сайті служби, школа не працюватиме до завершення проведення комплексу санітарно-гігієнічних заходів.

Серед відомих на цей час результатів перевірок - встановлене перевищення допустимих норм вмісту алюмінію в пробах питної води школи. Загалом позапланові перевірки служба провела у самій школі, а також на приватному підприємстві, що постачає до неї фасовану очищену питну воду. Їм вказали на виявлені окремі порушення законодавчих вимог та направили припис усунути їх.

Тим часом станом на 11 травня в лікарнях перебувають 55 учнів, троє вчителів та один технічний працівник освітнього закладу, що постраждали внаслідок отруєння. Стан усіх дітей лікарі оцінюють як задовільний, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 8 травня в загальноосвітній школі номер 8 у Черкасах діти почали непритомніти під час шкільної лінійки. Усього на лінійці було 424 учні. По допомогу до лікарів звернулися 94 дитини, понад 50 госпіталізували відразу.

За попереднім діагнозом у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною. Встановлено, що отруєння сталося виключно на території, де проводили лінійку, постраждалих за межами школи немає. Раніше ДСНС повідомляло, що експрес-аналіз повітря не виявив небезпечних речовин на території школи та в її приміщеннях.