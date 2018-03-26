Останній спільник нацистів у США родом з України (відео)

Яків Палій родом з України - останній спільник нацистів, що живе в США. 15 років тому його позбавили американського громадянства, але не можуть депортувати, поки інша країна не погодиться його прийняти. Як у США ставляться до цього - дивіться у репортажі DW з Нью-Йорка.