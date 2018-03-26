Останній спільник нацистів у США родом з України (відео)

Для сусідів він просто старенький дідусь, який не часто з’являється на люди. 95-річний Яків Палій родом з України був наглядачем у концтаборі Треблінка. DW намагалася зустрітися з ним. Ось що з цього вийшло.
Яків Палій родом з України - останній спільник нацистів, що живе в США. 15 років тому його позбавили американського громадянства, але не можуть депортувати, поки інша країна не погодиться його прийняти. Як у США ставляться до цього - дивіться у репортажі DW з Нью-Йорка.
Нещодавня київська прем’єра адаптації вистави "Голокост Кабаре. Суд над Джоном Дем'янюком" спричинила скандал. DW розпитала автора сценарію Джонатана Гарфнікля про його враження від української постановки. (15.05.2017)
Німецька прокуратура відмовилася задовольнити клопотання про помилування, яке подав колишній есесівець Оскар Ґренінґ. Рішення про початок відбування ним покарання має ухвалити прокуратура Ганновера. (17.01.2018)