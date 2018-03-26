 Останній спільник нацистів у США родом з України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2018
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Політика й суспільство

Останній спільник нацистів у США родом з України (відео)

Для сусідів він просто старенький дідусь, який не часто з’являється на люди. 95-річний Яків Палій родом з України був наглядачем у концтаборі Треблінка. DW намагалася зустрітися з ним. Ось що з цього вийшло.

Deportation von jüdischen Frauen und Kindern - Bildergalerie 70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto (picture-alliance/IMAGNO/Austrian Archives)

У концтаборі Треблінка, 1944

Яків Палій родом з України - останній спільник нацистів, що живе в США. 15 років тому його позбавили американського громадянства, але не можуть депортувати, поки інша країна не погодиться його прийняти. Як у США ставляться до цього - дивіться у репортажі DW з Нью-Йорка.

 

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