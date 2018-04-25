Осередки вогнища в Балаклії локалізовано - міністерство оборони України

Міністерство оборони України ввечері в четвер, 3 травня, заявило, що основні осередки пожежі на арсеналі в Балаклії Харківської області успішно локалізовано. "На окремих ділянках тривають роботи з гасіння. Спостерігається значне зменшення території загоряння й задимлення", - йдеться в повідомленні відомства.

Пожежні розрахунки посилено додатковою технікою й особовим складом. Евакуація всього міста не проводилася. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Тим часом прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожежі, яка почалася на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії Харківської області. Про це повідомив заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко. Йдеться про статтю Кримінального кодексу України про "недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану". Розслідування веде поліція. "Військова прокуратура Харківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво", - заявив Зубко інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що в березні 2017 року на території 65 арсеналу неподалік від Балаклії відбулася масштабна пожежа. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє осіб постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала. В результаті вибухів у Балаклії було зруйновано і пошкоджено 392 об'єкти. У багатоквартирному житловому фонді було пошкоджено 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі було пошкоджено 228 будинків, 2 - зруйновано.