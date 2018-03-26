 Освіта для дорослих: як це роблять у Німеччині (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.03.2018
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Культура й стиль життя

Освіта для дорослих: як це роблять у Німеччині (відео)

Завдяки Народним університетам навчання у Німеччині доступне для всіх поколінь. Вивчення іноземних мов, основ програмування, курси кулінарії чи фотографії - тут є все і, до того ж, за порівняно невеликі гроші.

За наявності бажаючих Народний університет може підготувати спеціальний курс.

За наявності бажаючих Народний університет може підготувати спеціальний курс.

Кожен Народний університет узгоджує з місцевою владою, що запропонувати містянам. Але також потенційні відвідувачі курсів можуть впливати на програму. Якщо є охочі, Народний університет може підготувати спеціальний курс. Саме так у Бонні, приміром, з’явилися курси корейської мови і суахілі. Які ще курси пропонують Народні університети і що це дає німцям?

 

 

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