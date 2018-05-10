Орден францисканців відзначив внесок Анґели Меркель у справу миру

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала нагороду за зусилля з досягнення миру. У суботу, 12 травня, в італійському місті Ассізі в соборі Святого Франциска відбулася церемонія вручення Меркель нагороди Ордену францисканців "Лампада миру". Кустод монастиря в Ассізі Мауро Гамбетті наголосив, що цією нагородою серед іншого відзначено рішення Меркель відкрити кордони під час кризи біженців, передає інформагенція epd.
Нагороду канцлерці ФРН передав президент Колумбії Хуан Мануель Сантос. Останнього винагородили "Лампадою миру" наприкінці 2016 року за значний внесок у вирішення конфлікту між владою його країни та бойовиками FARC. Серед запрошених на церемонію гостей був і колишній прем'єр-міністр Італії Романо Проді.
Заклик до миру та поваги до інших
У своїй промові на церемонії вручення Анґела Меркель наголосила на важливості зусиль для досягнення миру та закликала поважати інших. Крім того, вона згадала приклад війни на Балканах як застереження щодо того, яким крихким та нестійким може бути мир у Європі.
У своїй промові Анґела Меркель згадала й ситуацію в Україні
Меркель згадала й анексію Росією українського півострова Крим, назвавши це "ударом" для справи миру на континенті. Говорячи про ситуацію на Донбасі, Меркель зазначила, що її "непокоїть" розвиток подій у зоні конфлікту в Україні, адже кожен день приносить повідомлення про порушення режиму припинення вогню та нові жертви. Вона також запевнила, що зусилля в "нормандському форматі" спрямовані на те, щоб домогтися "поваги" до пунктів мінських домовленостей, цитує агенція новин AFP.
Крім того, канцлекра ФРН визнала події в Сирії однією з найбільших гуманітарних трагедій нашого часу. На тлі цього Меркель застерегла, що рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном лише посилює напругу на Близькому Сході.
"Лампада миру" символізує послання святого Франциска Ассизького "Господи, зроби мене знаряддям Твого миру ... Там, де темрява - приносити світло". Лауреатами запровадженої 1981 року нагороди Ордена францисканців ставали екс-президент Польщі Лех Валенса, духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама, мати Тереза, екс-президент СРСР Михайло Горбачов, колишній палестинський лідер Ясір Арафат, президент Ізраїлю Шимон Перес, а також три останніх понтифіки - Іван Павло ІІ, Бенедикт ХVІ та Франциск І.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Поразка попри перемогу
Християнський союз на чолі з Анґелою Меркель та його партія-сестра - Християнсько-соціальний союз у Баварії - як і до цього, формують найбільшу фракцію в Бундестазі після виборів-2017. Однак їхній результат після виборів виявився гіршим за попередній, а консультації з двома потенційними коаліційними партнерами - Зеленими та ліберальною ВДП - провалилися через вихід з них останніх.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Гіркий смак меду
На виборах до Бундестагу 2017 року ХДС і ХСС разом здобули близько 33 відсотків голосів. Цього було досить для того, щоб її партія на правах старшого партнера розпочала переговори щодо формування нового уряду, який би знову очолила Меркель. Але результат засвідчив і значні електоральні втрати ХДС - не в останню чергу через політику Меркель щодо біженців.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Новий виклик - праві популісти
Результатом голосування 2017 року стало й перше з часу заснування ФРН проходження до Бундестагу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідер списку правопопулістів, які взяли третє місце, Александер Ґауланд пообіцяв чинити сильний тиск на канцлерку. "Ми будемо переслідувати пані Меркель", - запевнив політик після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Початок ери Меркель
Ера Меркель почалася 2005 року. "Хочу служити Німеччині", - зачитала вона текст присяги, заступаючи на посаду федерального канцлера 22 листопада 2005 року. Вона стала не тільки першою канцлеркою ФРН, а й першою главою уряду зі Східної Німеччини - федералльних земель, які раніше були територією комуністичної Німецької демократичної республіки (НДР).
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Меркель та гість із Тибету
Початок канцлерської кар'єри Меркель був позначений стриманістю характеру та радше президентським стилем керівництва. З першою кризовою ситуацією вона зіштовхнулася вже на другому році правління: її зустріч з Далай-ламою викликала невдоволення в Пекіні й помітно затьмарила німецько-китайські відносини.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Хто боїться собаку Путіна?
Кажуть, що Меркель завжди раціональна та зберігає спокій. А ось Володимир Путін, очевидно, хотів випробувати канцлерку на міцність, приймаючи її 2007 року у своїй резиденції в Сочі. Російському президентові вдалося знайти слабке місце Меркель: вона боїться собак. Попри це Путін дозволив лабрадорці Коні безперешкодно обнюхати канцлерку.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Порятунок від кризи
Зазвичай Меркель залишається холоднокровною, що часто стає в пригоді у кризових ситуаціях, як-от під час краху фінансових ринків 2008 року, що завдав удару й по німецькій економіці. Канцлерка взяла активну участь у порятунку євро та позиціонувала себе як кризову менеджерку. Німеччина вийшла з кризи практично неушкодженою, на відміну від решти європейців - особливо греків, італійців та іспанців.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
На другий термін - у новій коаліції
Попри те, що ХДС/ХСС отримують на виборах 27 вересня 2009 року другий найгірший результат у своїй історії, Анґела Меркель тріумфує. Після великої коаліції із Соціал-демократичною партією вона тепер може сформувати уряд разом з бажаним партнером - Вільною демократичною партією, яку тоді очолював нині покійний Ґідо Вестервелле.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Геть атомну енергетику
Анґела Меркель, яка має освіту фізика, не змогла передбачити атомної катастрофи у такій високотехнологічній країні, як Японія. Під впливом аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році переконана прихильниця атомної енергетики блискавично перетворилася на її супротивницю. Попри те, що саме перед цим термін експлуатації німецьких реакторів подовжили, вирок канцлерки був невблаганний: геть від атому!
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Вже втретє у крісло канцлера - в коаліції з соціал-демократами
За підсумками виборів до Бундестагу 2013 року ВДП вперше з 1949 року не змогла подужати 5-відсотковий бар'єр. ХДС/ХСС сформував на правах старшого партнера урядову коаліцію з соціал-демократами. Посада канцлера знову перейшла до Меркель.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Криза дружби
Пікантна справа. Як виявилося, німецьких політиків прослуховує найкращий друг - США. Агентство національної безпеки США дісталось і телефону канцлерки. Утім, у підслуханих телефонних розмовах від Меркель не почули жодних одкровень. Однак для неї це була дуже небезпечна внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація. Реакція Меркель: "Прослуховування серед друзів неприпустиме!"
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Ворожий образ у Греції
Анґела Меркель має багато прихильників в усьому світі, але тільки не в Греції. Ніде їй не доводилося наражатися на таку ворожість, як 2014 року в Афінах - у розпал грецької фінансової та боргової кризи. На вулицях з'явилися образливі плакати, але канцлерка ФРН була незламна: заощаджувати, урізати, реформувати - саме так звучали її вимоги до уряду в Афінах.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Дати волю емоціям
Спостерігаючи за фіналом Чемпіонату світу з футболу 2014 року в Ріо-де-Жанейро, зазвичай скупа на жести та міміку Меркель відкинула всі протокольні обмеження. Вона - як і німецька національна збірна, яка зрештою перемогла - в зеніті популярності.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Ми впораємося, чи не так?!
Право на притулок не може бути обмежене, заявила канцлерка 2015 року - саме тоді, коли сотні тисяч сирійців, іракців, а також вихідців з Балкан прибували до Німеччини. Оптимістичне кредо Меркель "Ми впораємося!" наразилось у країні на скептичне "Чи впораємося ми?". Саме тодішня політика Меркель щодо біженців призвела до електоральних втрат на виборах 2017 року.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Загроза тероризму на тлі масової міграції з близькосхідних країн
13 листопада 2015 року. Теракти в Парижі. Надзвичайний стан у Франції. Меркель запевняє сусідів у всебічній підтримці. Страх перед тероризмом з боку ісламістів зростає. І це тоді, коли Німеччина й надалі приймає величезну кількість біженців переважно з близькосхідних країн. 2015 рік був для Меркель украй непростим.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
2016-й рік: Дональд Трамп - президент США
У листопаді 2016 року Америка обрала Дональда Трампа своїм президентом. Трамп як під час передвиборної кампанії, так і після свого обрання на пост глави держави різко критикував Німеччину. Рознос Трампа викликав, зокрема, значний дисбаланс у двосторонній торгівлі зі США на користь ФРН. Це стало справжнім випробуванням для Меркель. Попри це Меркель проводить з Трампом переговори.
-
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Чоловік, який поруч
Чи хтось упізнає його? Чи розпізнає його голос? Усі 12 років правління Меркель її чоловік Йоахім Зауер залишався практично непоміченим. Професор хімічної та теоретичної фізики Берлінського університету імені Гумбольдта та Анґела Меркель одружені з 1998 року. Поки його дружина на роботі, Йоахім Зауер перебуває на другому плані. У приватному житті часом буває навпаки.
Автор: Фолькер Ваґенер, Дмитро Губенко, Валерій Сааков