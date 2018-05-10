Орден францисканців відзначив внесок Анґели Меркель у справу миру

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала нагороду за зусилля з досягнення миру. У суботу, 12 травня, в італійському місті Ассізі в соборі Святого Франциска відбулася церемонія вручення Меркель нагороди Ордену францисканців "Лампада миру". Кустод монастиря в Ассізі Мауро Гамбетті наголосив, що цією нагородою серед іншого відзначено рішення Меркель відкрити кордони під час кризи біженців, передає інформагенція epd.

Нагороду канцлерці ФРН передав президент Колумбії Хуан Мануель Сантос. Останнього винагородили "Лампадою миру" наприкінці 2016 року за значний внесок у вирішення конфлікту між владою його країни та бойовиками FARC. Серед запрошених на церемонію гостей був і колишній прем'єр-міністр Італії Романо Проді.

Заклик до миру та поваги до інших

У своїй промові на церемонії вручення Анґела Меркель наголосила на важливості зусиль для досягнення миру та закликала поважати інших. Крім того, вона згадала приклад війни на Балканах як застереження щодо того, яким крихким та нестійким може бути мир у Європі.

У своїй промові Анґела Меркель згадала й ситуацію в Україні

Меркель згадала й анексію Росією українського півострова Крим, назвавши це "ударом" для справи миру на континенті. Говорячи про ситуацію на Донбасі, Меркель зазначила, що її "непокоїть" розвиток подій у зоні конфлікту в Україні, адже кожен день приносить повідомлення про порушення режиму припинення вогню та нові жертви. Вона також запевнила, що зусилля в "нормандському форматі" спрямовані на те, щоб домогтися "поваги" до пунктів мінських домовленостей, цитує агенція новин AFP.

Крім того, канцлекра ФРН визнала події в Сирії однією з найбільших гуманітарних трагедій нашого часу. На тлі цього Меркель застерегла, що рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном лише посилює напругу на Близькому Сході.

"Лампада миру" символізує послання святого Франциска Ассизького "Господи, зроби мене знаряддям Твого миру ... Там, де темрява - приносити світло". Лауреатами запровадженої 1981 року нагороди Ордена францисканців ставали екс-президент Польщі Лех Валенса, духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама, мати Тереза, екс-президент СРСР Михайло Горбачов, колишній палестинський лідер Ясір Арафат, президент Ізраїлю Шимон Перес, а також три останніх понтифіки - Іван Павло ІІ, Бенедикт ХVІ та Франциск І.