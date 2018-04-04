 Орбан одержує привітання з перемогою і заклики поважати цінності ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Орбан одержує привітання з перемогою і заклики поважати цінності ЄС

Угорський прем'єр Віктор Орбан, чия партія "Фідес" перемогла на парламентських виборах, одержує привітання. Водночас лунають і заклики поважати цінності ЄС.

Коаліція прем’єра Віктора Орбана отримає дві третини місць в угорському парламенті

Коаліція прем’єра Віктора Орбана отримає дві третини місць в угорському парламенті

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині правоконсервативної партії "Фідес" Європейська Комісія закликала її лідера, прем’єр-міністра Віктора Орбана поважати цінності Європейського Союзу. "ЄС - це союз демократії та цінностей", - заявив в понеділок, 9 квітня, у Брюсселі речник голови Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клода Юнкера, повідомляє агенція dpa. Він додав, що захист цих цінностей є спільним обов’язком усіх держав-членів ЄС без винятку.

Одне з перших закордонних привітань з перемогою Орбан одержав від лідерки французької правопопулістської партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. "Масову імміграцію, за яку виступає ЄС, знову відхилено", - написала вона у Twitter.

Лідер нідерландських правопопулістів, депутат парламенту Герт Вілдерс теж привітав Орбана в Twitter: "Вітаю Віктора Орбана з відмінним результатом - заслужена перемога!". Вілдерс відомий активною підтримкою позиції Угорщини щодо міграційної політики та питання біженців. 

Лідери низки європейських держав вже привітали результат виборів в Угорщині. "Я вітаю прем'єр-міністра Віктора Орбана з його третьою перемогою поспіль на парламентських виборах", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький. Заступник міністра закордонних справ Польщі з європейських питань Конрад Шиманський зазначив, що перемога Орбана свідчить про посилення "політики емансипації" Східної Європи у ЄС.

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Партія "Фідес" Віктора Орбана здобула майже 49 відсотків голосів виборців на парламентських виборах в Угорщині. Він назвав це "історичною перемогою". (09.04.2018)

Віктор Орбан переміг на виборах в Угорщині й може розпочинати нову каденцію. Він є занозою в тілі ЄС. Його демократично легітимована автократія тепер стане ще привабливішою для наслідувачів, вважає Фолькер Ваґенер. (09.04.2018)

Очільник уряду Чехії Андрей Бабіш привітав свого угорського колегу з "переконливою" перемогою, а також відзначив, що сподівається на подальшу співпрацю з Віктором Орбаном.

Письмово привітала Орбана і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) теж відзначив перемогу угорського прем’єра: "Він повторив справжню перемогу, я вітаю його від імені Християнсько-соціального Союзу", - заявив Зеегофер.

Парламентські вибори в Угорщині відбулися 8 квітня. За попередніми підсумками, коаліція прем’єра отримує в парламенті дві третини місць - 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20 відсотків голосів, - 27 місць, а соціалісти з результатом 12 відсотків голосів, - 19 місць.
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Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018)

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