 Орбан назвав результат парламентських виборів в Угорщині історичною перемогою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Орбан назвав результат парламентських виборів в Угорщині історичною перемогою

Партія "Фідес" Віктора Орбана здобула майже 49 відсотків голосів виборців на парламентських виборах в Угорщині. Він назвав це "історичною перемогою".

Віктор Орбан заявив про історичну перемогу на виборах в Угорщині

Віктор Орбан заявив про "історичну перемогу" на парламентських виборах в Угорщині

На парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 8 квітня, перемагає правоконсервативна партія чинного прем'єра Віктора Орбана "Фідес". За результатами підрахунку 93 відсотків бюлетенів, вона здобула майже 49 відсотків голосів, повідомила вранці в понеділок, 9 квітня, Національна виборча комісія Угорщини. За попередніми підсумками, коаліція прем’єра отримує в парламенті дві третини місць - 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20 відсотків голосів, - 27 місць, а соціалісти з результатом 12 відсотків голосів, - 19 місць.

Віктор Орбан назвав результати виборів "історичною перемогою" і заявив своїм прихильникам, що вони дають "можливість захистити себе і захистити Угорщину", наводить його слова агентство dpa.

Дільниці мали закритися у неділю о 19-ій годині за місцевим часом, утім, роботу деяких з них було продовжено через великі черги охочих проголосувати. Було вирішено дати можливість проголосувати усім, хто перебував у черзі до 19-ї години. Явка становила близько 70 відсотків. Ця цифра значно перевищила показник під час виборів 2014 року - тоді активність виборців становила 62 відсотки - та є рекордною з 1994 року. 

Як повідомлялося, на 199 місць в законодавчому органі країни претендували кандидати з 23 партійних списків, а також 1 547 політиків, які балотувалися в одномандатних округах. Згідно з проведеними до виборів опитуваннями, партія "Фідес" на чолі з консервативним прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном була явним фаворитом виборів та могла розраховувати на переконливу перемогу. Її кандидати значно випереджали суперників від ультраправого руху "Йоббік" і лівих соціалістів. У разі перемоги Орбан, якого критики звинувачують в авторитаризмі, очолить уряд Угорщини втретє поспіль та учетверте загалом.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Віктор Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякає виборців масовим напливом мігрантів і виставляє себе захисником національного суверенітету та "християнської Європи".
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Парламентські вибори в Угорщині: і знову Орбан?

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В Угорщині на виборах до парламенту впевнено перемагає партія Орбана

Партія "Фідес" Віктора Орбана здобула майже 49 відсотків голосів виборців на парламентських виборах в Угорщині. Він назвав це "історичною перемогою". (09.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

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Ungarn Viktor Orbán

Коментар: Віктор Орбан як заноза в тілі Євросоюзу 09.04.2018

Віктор Орбан переміг на виборах в Угорщині й може розпочинати нову каденцію. Він є занозою в тілі ЄС. Його демократично легітимована автократія тепер стане ще привабливішою для наслідувачів, вважає Фолькер Ваґенер.

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