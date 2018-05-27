Оприлюднений фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало фоторобот підозрюваного у вбивстві російського журналіста Аркадія Бабченка, який був застрелений ввечері у вівторок, 29 травня, біля своєї квартири у Дніпровському районі Києва.

Як передає кореспондент DW з місця події, незважаючи на пізню годину люди біля під'їзду будинку на Микільсько-Слобідській вулиці не розходяться. На місці працює слідча група, чергують кілька знімальних бригад з камерами, а також колеги загиблого з українського телеканалу ATR. Багато людей принесли з собою квіти.

На 30 травня призначена судово-медична експертиза. Тіло загиблого доставлено у морг на Оранжерейній вулиці в районі історико-меморіального Лук'янівського кладовища.

Як сталося вбивство?

Радник глави МВС України, депутат Верховної ради Антон Геращенко повідомив у Facebook, що вбивця, ймовірно, чекав на Бабченка "на сходах у під'їзді". Журналіст вийшов в магазин за хлібом, зробив покупки і повертався додому. Вбивця пішов за ним слідом. За попередніми даними, злочинець зробив три постріли. У квартирі на момент злочину знаходилися дружина репортера Ольга та дочка.

За словами Христини Бондаренко, генпродюсерки каналу ATR, де працював Бабченко, його близькі чули постріли. Виявивши чоловіка у непритомному стані, Ольга викликала карету швидкої допомоги.

Журналіст помер по дорозі в лікарню від зупинки серця.

Журналістська діяльність - одна з версій убивства Бабченка

За даними українських ЗМІ, слідство працює на двома основними версіями вбивства Аркадія Бабченка: професійна діяльність і громадянська позиція.

Затримати злочинця по гарячих слідах не вдалося. Поліція намагається отримати доступ до відео з камер спостереження. До слідства підключилися оперативні підрозділи апарату Національної поліції, а також Головне управління Нацполіціі в Києві. Правоохоронні органи не виключають, що у вбивці були спільники.

Міністерство внутрішніх справ України порушило провадження справу за статтею "умисне вбивство". Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про причетність російської влади до вбивства Бабченка. "Переконаний, що російська тоталітарна машина не пробачила йому чесності і принциповості. Справжній друг України, який розповідав світові правду про російську агресію", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Слідчий комітет (СК) Росії також відкрив справу про вбивство журналіста. Відповідно до кримінального законодавства Росії СК уповноважений "розслідувати злочини, вчинені за межами РФ щодо російських громадян", пояснили у відомстві.

41-річний Бабченко відомий своїми різкими висловлюваннями, які неодноразово спричиняли скандали. Щодо нього порушували кримінальні справи, деякі російські політики вимагали позбавити журналіста громадянства. 21 лютого 2017 року Бабченко повідомив про те, що неодноразово на його адресу та щодо його родини надходили погрози, тому він вирішив тимчасово залишити Росію. Спочатку він переїхав до Праги, деякий час жив в Ізраїлі, з серпня 2017 року - у Києві. З жовтня 2017 до травня 2018 року вів програму "Prime: Бабченко" на телеканалі ATR.