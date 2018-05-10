 Опозиція в Малайзії виграла вибори вперше за 60 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Опозиція в Малайзії виграла вибори вперше за 60 років

За підсумками парламентських виборів в Малайзії опозиційний "Альянс надії" отримав 113 з 222 місць в Палаті представників. Опозицію країни привів до перемоги 92-річний екс-прем'єр Махатхир Мохамад.

Опозиція, очолювана Махатхиром Мохамадом (у центрі) перемогла на парламентських виборах

Опозиція, очолювана Махатхиром Мохамадом (у центрі) перемогла на парламентських виборах

На парламентських виборах в Малайзії вперше за останні понад 60 років перемогу здобула опозиція. Коаліція з п'яти опозиційних партій під назвою "Альянс надії" отримала 113 з 222 місць в Палаті представників, повідомила у четвер, 10 травня, виборча комісія. Її лідером є 92-річний Махатхир Мохамад, який з 1981 по 2003 роки обіймав посаду прем'єр-міністра.

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Після оголошення результатів виборів Махатхир Мохамад заявив, що сподівається скласти присягу прем’єр-міністра найближчим часом. "Є нагальна необхідність. Нам потрібно сформувати уряд зараз, сьогодні", - заяві він, передає агенція Reuters. У випадку його призначення прем'єром, Махатхир Мохамад стане найстарішим очільником уряду у світі, зазначає агенція AFP.

Прем'єр-міністр країни Наджиб Разак визнав свою поразку. "Без сумніву, буде зміна влади", - заявив він і закликав своїх співвітчизників зберігати спокій.

Правлячий альянс "Національний фронт" вперше програв вибори за час після проголошення незалежності країни 1957 року, він отримав лише 79 місць в парламенті. Альянс вигравав парламентські вибори 13 разів поспіль. І цього разу, попри звинувачення в корупції на адресу прем'єра Разака, теж вважався фаворитом.
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