 Опозиціонер Пашинян став єдиним кандидатом у прем′єри Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Опозиціонер Пашинян став єдиним кандидатом у прем'єри Вірменії

Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян став єдиним кандидатом на посаду прем'єра країни. Та щоб очолити уряд, йому треба знайти шість голосів із правлячої Республіканської партії.

Нікол Пашинян став єдиним кандидатом у прем'єри Вірменії

Нікол Пашинян став єдиним кандидатом у прем'єри Вірменії

Лідер протестного руху у Вірменії, керівник парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян став єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра країни. У понеділок, 30 квітня, о 18:00 за місцевим часом завершився термін висування кандидатів на цю посаду. "Єдиним кандидатом є Нікол Пашинян", - заявив речник парламенту Арсен Бабабян, передає агенція "Інтерфакс".

Для обрання нового прем'єра, яке має відбутися 1 травня, потрібні 53 голоси депутатів парламенту. Наразі Пашинян має підтримку 47 депутатів. Його фракція "Елк" має дев'ять голосів. Опозиційна фракція "Царукян" і фракція "Дашнакцутюн", які разом мають в парламенті 38 голосів, також заявили, що голосуватимуть за Пашиняна. Таким чином, для обрання Ніколу Пашиняну потрібно ще шість голосів правлячої партії.

Фракція правлячої Республіканської партії має абсолютну більшістю голосів у парламенті - 58 депутатів. У партії, лідером якої є екс-прем'єр Серж Саргсян, заявили, що не стануть висувати свою кандидатуру на посаду глави нового уряду і не чинитимуть опір обранню Пашиняна. Однак там поки не повідомили свою позицію щодо голосування за нового прем’єра.

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Нікол Пашинян заявив про можливість провести парламентські вибори протягом двох місяців після обрання нового прем’єра Вірменії. Правляча партія країни не чинитиме опір його призначенню на цю посаду. (29.04.2018)

Оскільки виконувач обов'язків прем'єра Вірменії Карен Карапетян відмовився від зустрічі з лідером протестів Ніколом Пашиняном, акції спротиву триватимуть. (27.04.2018)

На зустрічі з членами парламентських фракцій у понеділок, 30 квітня, Пашинян заявив, що голосування за нього стане кінцем кризи в країні. "Я думаю, це унікальна і велика можливість вирішити внутрішню політичну кризу і зафіксувати перемогу людей, таку перемогу, в якій немає переможених", - заявив він, передає агенція Reuters.

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою у Вірменії в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.
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Протести у Вірменії: хто і чого домагається (23.04.2018)

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Протести у Вірменії: хто і чого домагається (23.04.2018)  

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