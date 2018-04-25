Опозиціонер Пашинян став єдиним кандидатом у прем'єри Вірменії

Лідер протестного руху у Вірменії, керівник парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян став єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра країни. У понеділок, 30 квітня, о 18:00 за місцевим часом завершився термін висування кандидатів на цю посаду. "Єдиним кандидатом є Нікол Пашинян", - заявив речник парламенту Арсен Бабабян, передає агенція "Інтерфакс".

Для обрання нового прем'єра, яке має відбутися 1 травня, потрібні 53 голоси депутатів парламенту. Наразі Пашинян має підтримку 47 депутатів. Його фракція "Елк" має дев'ять голосів. Опозиційна фракція "Царукян" і фракція "Дашнакцутюн", які разом мають в парламенті 38 голосів, також заявили, що голосуватимуть за Пашиняна. Таким чином, для обрання Ніколу Пашиняну потрібно ще шість голосів правлячої партії.

Фракція правлячої Республіканської партії має абсолютну більшістю голосів у парламенті - 58 депутатів. У партії, лідером якої є екс-прем'єр Серж Саргсян, заявили, що не стануть висувати свою кандидатуру на посаду глави нового уряду і не чинитимуть опір обранню Пашиняна. Однак там поки не повідомили свою позицію щодо голосування за нового прем’єра.

На зустрічі з членами парламентських фракцій у понеділок, 30 квітня, Пашинян заявив, що голосування за нього стане кінцем кризи в країні. "Я думаю, це унікальна і велика можливість вирішити внутрішню політичну кризу і зафіксувати перемогу людей, таку перемогу, в якій немає переможених", - заявив він, передає агенція Reuters.

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою у Вірменії в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.