 Опитування: Німці прагнуть більшого захисту від наслідків глобалізації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Опитування: Німці прагнуть більшого захисту від наслідків глобалізації

Більшість німців позитивно ставиться до зростання міжнародної торгівлі. Водночас вони бажають кращого захисту від негативних наслідків глобалізації.

Німці остерігаються негативного впливу глобалізації на свої доходи

Згідно з результатами опитування, оприлюдненими у четвер, 19 квітня, Фондом Бертельсманна, 70 відсотків німців позитивно сприймають зростання міжнародної торгівлі. Водночас понад половина (52 відсотки) респондентів не почуваються достатньо захищеними урядом від негативних наслідків і впливів глобалізації.

Більшість опитаних (57 відсотків) також вважає, що економіка Німеччини має бути краще захищена від іноземних конкурентів. Ще більш протекціоністські настрої дослідники виявили у Франції - тут 75 відсотків жителів висловлюються за підвищення захисту від іноземних конкурентів, США - 61 відсоток, та Великобританії - 59 відсотків.

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Передусім німці занепокоєні впливом міжнародної торгівлі на їхні заробітки. Більшість (57 відсотків) не вірить, що глобалізація принесе підвищення доходів. А 55 відсотків респондентів переймаються можливим зростанням соціальної нерівності.      

Дещо розділилися думки щодо впливу глобалізації на збереження робочих місць. 42 відсотки німців хвилюються, що міжнародна торгівля негативно позначиться на наявності для них роботи. Водночас 37 відсотків жителів ФРН вважають, що пожвавлення глобального руху товарів забезпечить і робочі місця.

Опитування проводилося  соціологами дослідницького інституту YouGov у лютому 2018 року в 12-ти країнах. Загалом у ньому взяли участь 14 тисяч осіб. У Німеччині опитали дві тисячі людей.

 

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