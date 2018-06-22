ОПЕК погодилася збільшити видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) на зібранні в п'ятницю, 22 червня, у Відні домовилася збільшити спільний щоденний видобуток сировини на мільйон барелів. Це становить близько одного відсотка від глобальної пропозиції, зазначає агенція AFP. Пропозиція Саудівської Аравії була підтримана одноголосно попри заперечення з боку Ірану.

Раніше США, Індія та Китай закликали ОПЕК до такого кроку на тлі побоювань, що поточний рівень постачань призведе до дефіциту нафти та зашкодить глобальній економіці. Тегеран натомість наголошував, що адміністрація президента США Дональда Трампа сама створила такий ризик через санкції проти Ірану та Венесуели. "Думаю, що цей крок дасть відповідь на зростання попиту, яке ми очікуємо в другому півріччі", - зазначив своєю чергою міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Халед аль-Фалех. Позицію Ер-Ріяда підтримує Росія, яка не є членом ОПЕК.

Як повідомили джерела в ОПЕК агентству Reuters, реальне збільшення, імовірно, буде меншим за схвалений мільйон барелів, оскільки багатьом країнам, які раніше скоротили видобуток нафти, буде складно повністю вибрати свою квоту, а іншим державам не дозволять закрити діру, яка утвориться. ОПЕК з союзниками у 2016 році на тлі падіння цін на сировину домовилися скоротити глобальне постачання на 1,8 мільйона барелів на день, реальне скорочення виявилося дещо більшим.

Ціна нафти марки Brent після оголошення про рішення ОПЕК зросла, сягнувши позначки 74,66 долара США за барель.