 ОПЕК погодилася збільшити видобуток нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

ОПЕК погодилася збільшити видобуток нафти

Клуб експортерів нафти прагне задовольнити збільшення попиту на світових ринках. Чорне золото тим часом дорожчає.

Ціни на нафту реагують на рішення ОПЕК

Ціни на нафту реагують на рішення ОПЕК

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) на зібранні в п'ятницю, 22 червня, у Відні домовилася збільшити спільний щоденний видобуток сировини на мільйон барелів. Це становить близько одного відсотка від глобальної пропозиції, зазначає агенція AFP. Пропозиція Саудівської Аравії була підтримана одноголосно попри заперечення з боку Ірану.

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Члени ОПЕК вирішили подовжити дію угоди щодо скорочення нафтовидобутку ще на дев'ять місяців - до березня 2018 року. Це рішення розчарувало ринки. (25.05.2017)

В Організації країн-експортерів нафти домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на добу. Росія погодилася зменшити виробництво на 300 тисяч барелів на добу. (30.11.2016)

Раніше США, Індія та Китай закликали ОПЕК до такого кроку на тлі побоювань, що поточний рівень постачань призведе до дефіциту нафти та зашкодить глобальній економіці. Тегеран натомість наголошував, що адміністрація президента США Дональда Трампа сама створила такий ризик через санкції проти Ірану та Венесуели. "Думаю, що цей крок дасть відповідь на зростання попиту, яке ми очікуємо в другому півріччі", - зазначив своєю чергою міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Халед аль-Фалех. Позицію Ер-Ріяда підтримує Росія, яка не є членом ОПЕК.

Як повідомили джерела в ОПЕК агентству Reuters, реальне збільшення, імовірно, буде меншим за схвалений мільйон барелів, оскільки багатьом країнам, які раніше скоротили видобуток нафти, буде складно повністю вибрати свою квоту, а іншим державам не дозволять закрити діру, яка утвориться. ОПЕК з союзниками у 2016 році на тлі падіння цін на сировину домовилися скоротити глобальне постачання на 1,8 мільйона барелів на день, реальне скорочення виявилося дещо більшим.

Ціна нафти марки Brent після оголошення про рішення ОПЕК зросла, сягнувши позначки 74,66 долара США за барель.

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