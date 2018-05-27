 ООН і уряд М′янми домовилися про заходи з репатріації рохінджа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

ООН і уряд М'янми домовилися про заходи з репатріації рохінджа

В ООН говорять про перший крок для повернення рохінджа до М'янми. Правозахисники зауважують, що умови поки несприятливі для повернення біженців.

Школа у таборі біженців рохінджа в Бангладеш

Школа у таборі біженців рохінджа в Бангладеш

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) та Програма розвитку ООН у середу, 6 червня, підписали меморандум про порозуміння з урядом М'янми щодо допомоги у репатріації близько 700 тисяч біженців етнічної меншини рохінджа, які минулого року втекли з М'янми до Бангладеш. Про це повідомила глава уряду М'янми Аун Сан Су Чжі на своїй сторінці у Facebook.

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Перший за 50 років цивільний президент М'янми заявив про відставку після всього лише двох років перебування при владі. (21.03.2018)

М'янма почала силоміць виганяти з країни представників меншини рохінджа ще до терактів 25 серпня, йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини. (11.10.2017)

Координатор від ООН Кнут Остбі назвав меморандум "першим і необхідним кроком" для повернення рохінджа, цитує агентство epd. При цьому в ООН визнають, що "умови поки не є сприятливими для добровільного повернення" біженців. Правозахисники висловлюють сумнів, що рохінджа, які не можуть стати громадянами, позбавлені доступу до медичної допомоги і свободи пересування, захочуть повертатися до величезних таборів після того, як їхні села було спалено військовими М'янми.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць від початку операції, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF). ООН характеризує дії військових у М'янмі як "етнічні чистки".

Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. Передбачалося, що повернення почнеться ще в лютому, однак багато втікачів відмовляються повернутися до М'янми.

За різними оцінками, у М'янмі було понад мільйон мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів.

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


DW.COM

Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

Сотні тисяч рохінджа з М'янми шукають у Бангладеш захисту від насильства, яке зазнають у себе на батьківщині. Проте по той бік кордону їх чекають бідність і поневіряння. Табори для біженців - давно переповнені. (30.11.2017)  

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