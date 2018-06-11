 ООН, ЄС та МАГАТЕ підтримують кроки з денуклеаризації КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

ООН, ЄС та МАГАТЕ підтримують кроки з денуклеаризації КНДР

Генсек ООН закликав до терпіння та підтримки ядерного роззброєння Корейського півострова, а верховна дипломатка ЄС запевнила у допомозі щодо необхідних для цього кроків.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Кім Чен Ин (л.) та Дональд Трамп (п.) під час історичної зустрічі в Сінгапурі

Спільну заяву президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина щодо готовності проводити ядерне роззброєння Корейського півострова схвально зустріли в ООН, ЄС та МАГАТЕ. У вівторок, 12 червня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав підтримати цю ініціативу. Гутерріш наголосив, що для реалізації самої ініціативи, так само як і попередніх угод щодо цього, знадобиться "терпіння та підтримка з боку глобального співтовариства", передає інформагенція Reuters.

DW.COM

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Американський президент Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали декларацію під час зустрічі у Сінгапурі. Трамп заявив, що переговори проходять краще, ніж "будь-хто очікував". (12.06.2018)

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Схвально про заяву Трампа та Кім Чен Ина відгукнулася й верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Верховна дипломатка ЄС назвала її "вирішальним та необхідним кроком", цитує інформагенція AFP.

Могеріні також наголосила, що підписана заява підтвердила переконання ЄС щодо можливості досягнення миру на Корейському півострові дипломатичними зусиллями. Дипломатка запевнила, що ЄС підтримає всі кроки у напрямку проведення відповідних переговорів щодо цього та інші заходи в бік покращення довіри.

МАГАТЕ готове стежити за ядерним роззброєнням КНДР

Водночас у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) висловили готовність перевіряти процес ядерного роззброєння Північної Кореї. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано у Відні за підсумками зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, передає інформагенція dpa. За його словами, у разі надходження відповідних прохань з боку країн-учасниць цього процесу, МАГАТЕ готове до співпраці.

Нагадаємо, під час історичної зустрічі 12 червня в Сінгапурі між президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином було підписано спільну заяву про готовності провести ядерне роззброєння Корейського півострова.

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