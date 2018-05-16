 ООН хоче незалежного розслідування подій у Секторі Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

ООН хоче незалежного розслідування подій у Секторі Гази

За проведення незалежного розслідування обставин кривавих сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками в Секторі Гази проголосувала більшість членів Ради ООН з прав людини.

Сутички в Секторі Гази

Багато палестинців загинуло через застосування ізраїльськими силовиками вогнепальної зброї

29 країн-членів Ради ООН з прав людини проголосували за проведення незалежного розслідування порушень прав людини під час сутичок у Секторі Гази між палестинцями та ізраїльтянами. Відповідне рішення ухвалили в п'ятницю, 18 травня. Серед тих, хто висловився за створення спеціальної комісії для проведення розслідування, були також Китай та мусульманські країни. Проти проголосували США та Австралія. Німеччина та 13 інших країн утрималися під час голосування, передає інформагенція epd.

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Так само в ухваленій резолюції Рада ООН з прав людини засудила застосування ізраїльського війська проти палестинців. Під час дебатів представники деяких країн звинувати Ізраїль у скоєнні злочину проти людяності - розстрілі демонстрації. Натомість представники Ізраїлю назвали свої дії захистом від терористичних нападів.

Невиправдано жорстка реакція

Раніше цього ж дня на проведенні незалежного розслідування обставин сутичок у Секторі Гази між палестинцями та ізраїльтянами наполягав верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн. Він також піддав різкій критиці насильство з боку ізраїльської армії щодо палестинців, що спостерігається з 30 березня цього року, та закликав притягти винних до відповідальності.

За словами аль-Хусейна, жорстка реакція ізраїльських силовиків на дії палестинців-протестувальників була безпідставною. Те, що палестинці кидали в ізраїльських силовиків пляшки з коктейлем Молотова, каміння та намагалися пошкодити огорожу на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем не становило "безпосередньої загрози для життя" та не могло призвести до смертельних поранень військових. Як наслідок застосування вогнепальної зброї проти протестувальників було невиправданим, наголосив верховний комісар ООН з прав людини, передає інформагенція KNA. Так само, на думку аль-Хусейна, застосування сили проти палестинців нікому не посилило безпеку.

На тлі цього верховний комісар ООН з прав людини закликав Ізраїль виконувати свої зобов'язання щодо захисту жителів Сектору Гази. 

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення. Це сталося насамперед через застосування ізраїльськими солдатами вогнепальної зброї проти учасників акцій протесту.

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