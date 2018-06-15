 ООН: У 2017 році в світі зафіскували рекордну кількість переміщених осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ООН: У 2017 році в світі зафіскували рекордну кількість переміщених осіб

У 2017 році майже 69 мільйонів людей втікали від воєн та насильства, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Значна їх частина живе у крайній бідності.

Внутрішні переселенці в Ємені

Внутрішні переселенці в Ємені

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у вівторок, 19 червня, повідомило про рекордну кількість переміщених осіб у світі. У 2017 році 68,5 мільйона людей були змушені втікати від воєн, насильства та переслідування, повідомило УВКБ. Ця цифра на три мільйони більше, нім роком раніше. При цьому 16,2 мільйона осіб залишили свої будинки вперше.

На збільшення кількості переміщених осіб вплинули кризи, що продовжуються в таких країнах, як Судан, Конго та Сирія, а також масова втеча мусульман-рохінджа із М'янми, що почалася минулого року. За підрахунками ООН, в середньому у 2017 рці понад 44 тисячі людей на день були змушені залишати свої домівки.

DW.COM

За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, такі центри допоможуть пришвидшити обробку документів на отримання притулку. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею. (15.06.2018)

В ООН говорять про перший крок для повернення рохінджа до М'янми. Правозахисники зауважують, що умови поки несприятливі для повернення біженців. (06.06.2018)

За даними ООН, 70 відсотків біженців походять усього з десяти країн. "Якби були вирішені конфлікти в цих десяти країнах або принаймні в деяких з них, то ця величезна цифра, замість зростати щороку, могла би почати знижуватися", - заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

УВКБ ООН зазначило, що їхні дані заперечують помилкову думку, що криза біженців торкнулася розвинених країн. За словами верховного комісара, 85 відсотків біженців перебувають у країнах, що розвиваються. Більшість із них є "відчайдушно бідними". "Ми перебуваємо на водорозділі, де успіх у сфері вирішення питання примусового переміщення в глобальному масштабі вимагає нового, набагато більш комплексного підходу, з тим щоб країни та громади не залишалися з цим наодинці", - заявив Гранді.

Також за темою

Spanien «Aquarius»-Migranten in Valencia

Після тижневої одісеї біженці з Aquarius прибули до Іспанії 17.06.2018

Врятованих біженців не захотіла приймати низка середземноморських країн. Зрештою вони дісталися Іспанії, яка погодилася відкрити для них свій порт.

Spanien Rettungsboot Aquarius Hafen in Valencia | Ankunft Flüchtlinge

Половина мігрантів з судна Aquarius проситиме про притулок у Франції 18.06.2018

Франція готується направити команду відомства у справах біженців до Валенсії, щоб перевірити, чи мають новоприбулі мігранти право на притулок.

Spanien Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer

Іспанія за дві доби врятувала на морі майже тисячу мігрантів 16.06.2018

Берегова охорона Іспанії врятувала у Середземному морі 933 мігрантів. Окрім того, у Валенсії готуються зустріти мігрантів з судна Aquarius, яких не прийняли Італія та Мальта.

Докладно

Урядовці Греції та Македонії під час підписання історичної угоди

Македонія: багато шуму довкола одного перейменування

Слід ще переконати противників компромісу між двома країнами, пише Спірос Москову.  

Нафтогаз оскаржив рішення шведського апеляційного суду

"Нафтогаз" оскаржив призупинення рішення арбітражу

"Нафтогаз" звернувся до шведського суду, щоб оскаржити призупинення виконання рішення арбітражу за позовом "Газпрому". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  