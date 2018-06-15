ООН: У 2017 році в світі зафіскували рекордну кількість переміщених осіб

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у вівторок, 19 червня, повідомило про рекордну кількість переміщених осіб у світі. У 2017 році 68,5 мільйона людей були змушені втікати від воєн, насильства та переслідування, повідомило УВКБ. Ця цифра на три мільйони більше, нім роком раніше. При цьому 16,2 мільйона осіб залишили свої будинки вперше.

На збільшення кількості переміщених осіб вплинули кризи, що продовжуються в таких країнах, як Судан, Конго та Сирія, а також масова втеча мусульман-рохінджа із М'янми, що почалася минулого року. За підрахунками ООН, в середньому у 2017 рці понад 44 тисячі людей на день були змушені залишати свої домівки.

За даними ООН, 70 відсотків біженців походять усього з десяти країн. "Якби були вирішені конфлікти в цих десяти країнах або принаймні в деяких з них, то ця величезна цифра, замість зростати щороку, могла би почати знижуватися", - заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

УВКБ ООН зазначило, що їхні дані заперечують помилкову думку, що криза біженців торкнулася розвинених країн. За словами верховного комісара, 85 відсотків біженців перебувають у країнах, що розвиваються. Більшість із них є "відчайдушно бідними". "Ми перебуваємо на водорозділі, де успіх у сфері вирішення питання примусового переміщення в глобальному масштабі вимагає нового, набагато більш комплексного підходу, з тим щоб країни та громади не залишалися з цим наодинці", - заявив Гранді.