ООН та ЄС закликають надати більше коштів для допомоги жертвам війни в Сирії

Учасників дводенної донорської конференції закликали активніше виділяти кошти для допомоги сирійцям, які постраждали від бойових дій, що тривають упродовж семи років. ООН і партнери організації потребують 3,5 мільярда доларів США для допомоги 13 мільйонам людей у Сирії. Про це у вівторок, 24 квітня, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок з нагоди відкриття конференції у Брюсселі, повідомляє інформагенція Reuters.

За його словами, поки що в розпорядженні ООН є лише частина названої потрібної суми. Він наголосив, що близько 6,5 мільйона сирійців загрожує небезпека недоїдання через брак коштів для допомоги. Ресурси ООН досить обмежені з огляду на тривалість та інтенсивність конфлікту, пояснив Лоукок. Гуманітарна криза в країні 2018 року загострилася, додав він.

Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового врегулювання Христос Стиліанідес назвав події в Сирії "величезною людською трагедією", цитує інформагенція epd. Він також вказав на те, що сусідні країни, насамперед Туреччина, Йорданія та Ліван, теж зазнають значних проблем через постійний притік біженців з Сирії.

Торік, коли в ЄС проводили подібну конференцію, країни-донори пообіцяли виділити 5,6 мільярда євро. Цього разу очікується виділення щонайменше такої ж суми.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Гори тканини і море роботи Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Праця замість школи Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Сум за школою "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Експлуатація чи допомога? Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині "Сподіваюсь повернутись додому" Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Таємниця дешевизни Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Батрачити по 12 годин на добу 11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Навчання - розкіш Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Школа як місце відпочинку Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми. Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков

