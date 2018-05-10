ООН зробила крок до глобальної екологічної угоди

В ООН визначать прогалини в міжнародному екологічному праві. Франція активно виступає за глобальний кліматичний документ, серед опонентів - США та Росія.
Генеральна асамблея (ГА) Організації Об'єднаних Націй зробила перший крок до створення глобальної угоди, спрямованої на захист довкілля. За ініціативу, підтримувану французьким президентом Еммануелем Макроном, але проти якої виступає адміністрація президента США Дональда Трампа, у четвер, 10 травня, проголосувало 143 зі 193 країн-членів ООН, повідомляється на сайті організації.
Проти проголосували шість країн - Іран, Росія, Сирія, Туреччина, Філіппіни та США. Ідеться про резолюцію, якою створюється робоча група для визначення прогалин в міжнародному екологічному праві та, ймовірно, скликається конференція щодо створення нової глобальної угоди. Відповідний звіт очікується у вересні цього року. Франція, яка представляла проект, закликає розробити новий пакт, аби упорядкувати та гармонізувати усі екологічні документи. "Якщо ми не діятимемо, на нас чекають серйозні наслідки", - наголосив Франсуа Делятр, посол Франції в ООН.
У 2015 році, нагадаємо, була підписана Паризька кліматична угода. Її метою є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси. Крім того, США за Трампа анонсували вихід з угоди.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Клімат зійшов з рейок: "Геошторм" / Geostorm (2017)
Понад два мільйони людей гинуть через аномальну спеку, світові столиці затоплені, погода геть непередбачувана. Погоду має тепер контролювати масштабна мережа супутників - проте вона не довго працює справно. Щось виходить з ладу, й ця система на орбіті влаштовує на землі льодовиковий період та інші катаклізми... Тепер людству загрожує глобальний суперураган.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)
Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Повінь та буревій: "Звірі дикого Півдня" / Beasts of the Southern Wild (2012)
Автори цієї історії інакше підійшла до теми. Шестирічній Хашпаппі вижила в штормовому припливі в болотах Луїзіани. Її унікальна уява допомагає їй витримати подальші випробовування. Дівчинка вірить в абсолютну рівновагу у Всесвіті. "Якщо руйнується його найдрібніший елемент, руйнується весь Всесвіт". Режисерові Бену Зайтліну вдалося вражаюче дебютувати з малим бюджетом.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Сонячні спалахи: "2016: кінець ночі" / Hell (2011)
Ця німецька стрічка змальовує сліпучий, укритий пилюкою, висохлий світ. Люди вимушені боротися за виживання. У "Кінці ночі" сонце стає ворогом людства через надмірну спеку, смертоносну радіацію та сонячні бурі. Ті, хто залишився, готові на неймовірну жорстокість, аби вижити.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
І знову сонячні спалахи: "'2012" (2009)
Режисер Роланд Еммеріх відомий своїми блокбастерами з вибухами та масштабними руйнуваннями. У цьому фільмі, який можна вважати "королем" серед стрічок про кліматичні катастрофи, гине шість мільярдів людей гине - вони замерзають, тонуть чи згорають через гнів матінки-природи. Оргія розрухи водночас абсурдна та захоплива. І знову ж таки, провина - за сонцем.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Глобальне потепління: "Післязавтра" / The Day After Tomorrow (2004)
"2012" - не перший підхід Еммеріха до верстату фільмів-катастроф. У "Післязавтра" палеокліматолог Джек Холл попереджає про загрозу змін клімату, які призведуть до нового льодовикового періоду. І саме це відбувається - завдяки буянню комп'ютерної графіки. Спочатку шалені бурі спустошують світ, потім хвилі обрушуються на міста, а далі все замерзає.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Торнадо: "Смерч" / Twister (1996)
Метеорологи намагаються розгадати секрет торнадо, аби розробити кращу систему попереджень. Для цього вони полюють на смерчі. Будівлі, човни, вантажівки та корови здіймаються у повітря, а розлучена пара дослідників вирішує дати своїм стосункам ще один шанс. У фіналі вчені опиняються на шляху торнадо-гіганта...
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Підвищення рівня моря: "Водний світ" / Waterworld (1995)
Полярні льодовики розтанули, континенти затопило. Небагато вцілілих людей мешкають на штучних атолах чи човнах. Є й погані хлопці, які викрадають дитину, на чиїй спині - татуювання, яке начебто відкриває шлях до єдиного острова на Землі, що лишився. Іронія долі: декорації під час зйомки фільму зруйнував потужний шторм.
Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)
2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.