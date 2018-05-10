ООН зробила крок до глобальної екологічної угоди

Генеральна асамблея (ГА) Організації Об'єднаних Націй зробила перший крок до створення глобальної угоди, спрямованої на захист довкілля. За ініціативу, підтримувану французьким президентом Еммануелем Макроном, але проти якої виступає адміністрація президента США Дональда Трампа, у четвер, 10 травня, проголосувало 143 зі 193 країн-членів ООН, повідомляється на сайті організації.

Проти проголосували шість країн - Іран, Росія, Сирія, Туреччина, Філіппіни та США. Ідеться про резолюцію, якою створюється робоча група для визначення прогалин в міжнародному екологічному праві та, ймовірно, скликається конференція щодо створення нової глобальної угоди. Відповідний звіт очікується у вересні цього року. Франція, яка представляла проект, закликає розробити новий пакт, аби упорядкувати та гармонізувати усі екологічні документи. "Якщо ми не діятимемо, на нас чекають серйозні наслідки", - наголосив Франсуа Делятр, посол Франції в ООН.

У 2015 році, нагадаємо, була підписана Паризька кліматична угода. Її метою є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси. Крім того, США за Трампа анонсували вихід з угоди.