Омбудсмени України та Росії обговорили "дорожню карту візитів" до ув'язнених

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася в понеділок, 18 червня, з російською омбудсмен Тетяною Москальковою. Під час зустрічі омбудсмени обговорили "дорожню карту візитів" до громадян України та Росії, що перебувають у місцях несвободи, а також принципи здійснення таких моніторингів. "Ми обговорили можливість синхронності відвідувань і, на мій погляд, це дуже важливо. Цей крок буде на користь відновлення довіри хоча б між нашими інституціями. Подальші наші візити ми будемо проводити в різний час", - прокоментувала Людмила Денісова.

При цьому, дати та час візитів поки узгоджуються омбудсменами, йдеться на сайті уповноваженої ВР з прав людини.

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова своєю чергою зазначила, що на зустрічі передовсім обговорювалися принципи моніторингового відвідування. "В основі цих принципів, як ми домовилися, будуть лежати взаємність, паритетність і одночасність, синхронність відвідування наших громадян, які перебувають на території Росії та України", - цитує Москалькову агентство "Інтерфакс".

Перед зустріччю з Москальковою Денісова намагалася відвідати Романа Сущенка, який утримується у СІЗО "Лефортово" в Москві. Попри наявність дозволу судді на зустріч, вона не відбулася. "До нас вийшов заступник керівника установи і повідомив, що всі надіслані нами документи передані до Федеральної служби виконання покарань РФ для прийняття рішення", - прокоментувала Денісова. Згодом заступник керівника в'язниці повідомив, що документи повернуто до Московського міського суду.

Денісова також повідомила журналістам про належність умов утримання в українській в'язниці журналіста Кирила Вишинського, відвідування якого Москалькова вважає пріоритетним для російської сторони. "Я особисто була в камері у Кирила Вишинського. Він утримується в камері, де п'ять осіб, в нормальних умовах, що відповідають усім нормам утримання. В камері є душ з цілодобовою гарячою водою, жодних скарг він не висловлював", - розповіла Денісова.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову не пустили на зустріч з ув'язненим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим.