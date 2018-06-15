 Омбудсмени України та Росії обговорили ″дорожню карту візитів″ до ув′язнених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Омбудсмени України та Росії обговорили "дорожню карту візитів" до ув'язнених

Людмила Денісова та Тетяна Москалькова домовилися, що спершу такі візити будуть синхронними. Денісова зазначила, що після відновлення довіри між інституціями надалі візити можливі у різний час.

Омбудсмени обговорили принципи відвідування ув'язнених

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася в понеділок, 18 червня, з російською омбудсмен Тетяною Москальковою. Під час зустрічі омбудсмени обговорили "дорожню карту візитів" до громадян України та Росії, що перебувають у місцях несвободи, а також принципи здійснення таких моніторингів. "Ми обговорили можливість синхронності відвідувань і, на мій погляд, це дуже важливо. Цей крок буде на користь відновлення довіри хоча б між нашими інституціями. Подальші наші візити ми будемо проводити в різний час", - прокоментувала Людмила Денісова.

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При цьому, дати та час візитів поки узгоджуються омбудсменами, йдеться на сайті уповноваженої ВР з прав людини.

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова своєю чергою зазначила, що на зустрічі передовсім обговорювалися принципи моніторингового відвідування. "В основі цих принципів, як ми домовилися, будуть лежати взаємність, паритетність і одночасність, синхронність відвідування наших громадян, які перебувають на території Росії та України", - цитує Москалькову агентство "Інтерфакс".

Перед зустріччю з Москальковою Денісова намагалася відвідати Романа Сущенка, який утримується у СІЗО "Лефортово" в Москві. Попри наявність дозволу судді на зустріч, вона не відбулася. "До нас вийшов заступник керівника установи і повідомив, що всі надіслані нами документи передані до Федеральної служби виконання покарань РФ для прийняття рішення", - прокоментувала Денісова. Згодом заступник керівника в'язниці повідомив, що документи повернуто до Московського міського суду.

Денісова також повідомила журналістам про належність умов утримання в українській в'язниці журналіста Кирила Вишинського, відвідування якого Москалькова вважає пріоритетним для російської сторони. "Я особисто була в камері у Кирила Вишинського. Він утримується в камері, де п'ять осіб, в нормальних умовах, що відповідають усім нормам утримання. В камері є душ з цілодобовою гарячою водою, жодних скарг він не висловлював", - розповіла Денісова.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову не пустили на зустріч з ув'язненим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

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