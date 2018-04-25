Олексія Навального звільнили з поліції після протестної акції в Москві

Опозиційного російського політика Олексія Навального звільнили з відділку поліції після затримання під час протестної акції. Про це він повідомив у ніч на неділю, 6 травня, на своїй сторінці в Twitter. За його словами, його звільнили у зв'язку з тим, що "прийшла команда до інавгурації (Володимира Путіна. - Ред.) не садити". Навальний також повідомив, що на нього оформили два протоколи: за організацію мітингу та в зв'язку з опором поліції.

Адвокатка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Вероніка Полякова, повідомила, що Навального звільнили до суду, передає агенція "Інтерфакс". За її словами, адміністративну справу опозиціонера Тверський суд Москви розгляне 11 травня.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що усі неповнолітні затримані також були відпущені з поліції. Як мінімум один з них звернувся за медичною допомогою в зв'язку з побиттям поліцейським.

Акції прихильників Навального під гаслом "Він нам не цар" відбулись приблизно у 100 містах Росії перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна 7 травня. За оцінкою поліції, у московській демонстрації взяли участь 1,5 тисячі людей. У свою чергу, організатори повідомили про кілька тисяч учасників.

До вечора 5 травня під час акцій були затримані 1575 осіб. Зокрема, в Москві, за даними сайту "ОВД-Інфо", поліція затримала 702 учасників демонстрації, а в Санкт-Петербурзі - понад 230 осіб. Євросоюз і США засудили жорстокі дії поліцейських і масові затримання демонстрантів.