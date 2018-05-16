 Олег Сенцов оголосив у російській колонії безстрокове голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Олег Сенцов оголосив у російській колонії безстрокове голодування

Український режисер Олег Сенцов, який перебуває в ув'язненні в Росії, оголосив голодування. Своїм протестом він домагається звільнення українських політв'язнів у РФ.

Демонстрація на підтримку Олега Сенцова

Демонстрація на підтримку Олега Сенцова в Києві (архівне фото)

Олег Сенцов, засуджений в Росії на 20 років ув'язнення, оголосив у колонії безстрокове голодування з 14 травня. Про це в середу, 16 травня, повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook сестра українського режисера Наталя Каплан.

У листі, оприлюдненому сайтом hromadske.ua, Сенцов назвав єдиною умовою припинення голодування "звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ".

DW.COM

11 лютого на "Берлінале" відбудеться прем'єра фільму про засудженого в РФ українця Олега Сенцова. Російський режисер фільму Аскольд Куров розповів DW про справу Сенцова, власний страх та вибір між свободою та комфортом. (11.02.2017)

Українська сторона обговорить в Мінську обмін 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях, на українських політв'язнів в Росії - Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших заручників. (02.04.2018)

Як повідомлялося раніше, представниця України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова передати 20 росіян, ув'язнених в Україні за порушення українського законодавства та участь у війні, для того, щоб звільнити режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка та інших українців, які утримуються в російських в'язницях за політичними мотивами.

Нагадаємо, що громадяни України Олег Сенцов та Олександр Кольченко були викрадені співробітниками ФСБ у травні 2014 року в Сімферополі. Слідство звинувачувало Сенцова у створенні в Криму осередку забороненого в Росії "Правого сектору".

У 2015 році Сенцов був засуджений військовим судом в Ростові-на-Дону до 20 років в колонії суворого режиму за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. У Європі та США політично вмотивований вирок Олегу Сенцову назвали вершиною цинізму.

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Чому Путін не відпустить Сенцова - Зоя Свєтова в інтерв'ю Жанні Нємцовій (14.06.2017)

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