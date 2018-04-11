 ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли ″Новачком″ з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком" з Росії

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії.

Організація по забороні хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії щодо отруєння Скрипалів

Організація по забороні хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії щодо отруєння Скрипалів

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила висновки Великобританії, що нервово-паралітична речовина, якою на початку березня отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, походить з Росії. Про це йдеться у звіті за підсумками розслідування, який ОЗХЗ оприлюднила у четвер, 12 квітня, інформує агенція AFP.

Зразки, які були проаналізовані ОЗХЗ, "підтверджують висновки Великобританії щодо того, яка саме токсична речовина була використана у Солсбері, в результаті чого серйозно постраждали три особи", йдеться у висновку організації. Зазначено також, що токсичний хімікат був "високої чистоти".

Втім, ОЗХЗ не зробила жодних висновків щодо того, хто саме здійснив напад на Скрипалів 4 березня у місті Солсбері, через який також постраждав поліцейський. Також ОЗХЗ не оприлюднила назву токсину та його склад, заявивши, що ця інформація буде представлена у повному звіті, який є засекреченим та який доступний для країн, що входять до складу організації.

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Британський посол в Берліні Себастьян Вуд стверджує, що Росія не знищила усі запаси отруйних речовин з радянських арсеналів. Він звинуватив Москву в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. (06.04.2018)

Донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка одужує після отруєння, відмовилась від консульської допомоги Росії. Посольство РФ сумнівається в достовірності цієї заяви та підозрює, що британська влада її ізолює. (12.04.2018)

Нагадаємо, Великобританія звинуватила Росію в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.
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