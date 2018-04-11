ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком" з Росії

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила висновки Великобританії, що нервово-паралітична речовина, якою на початку березня отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, походить з Росії. Про це йдеться у звіті за підсумками розслідування, який ОЗХЗ оприлюднила у четвер, 12 квітня, інформує агенція AFP.

Зразки, які були проаналізовані ОЗХЗ, "підтверджують висновки Великобританії щодо того, яка саме токсична речовина була використана у Солсбері, в результаті чого серйозно постраждали три особи", йдеться у висновку організації. Зазначено також, що токсичний хімікат був "високої чистоти".

Втім, ОЗХЗ не зробила жодних висновків щодо того, хто саме здійснив напад на Скрипалів 4 березня у місті Солсбері, через який також постраждав поліцейський. Також ОЗХЗ не оприлюднила назву токсину та його склад, заявивши, що ця інформація буде представлена у повному звіті, який є засекреченим та який доступний для країн, що входять до складу організації.

Нагадаємо, Великобританія звинуватила Росію в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.