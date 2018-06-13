 ОЗХЗ повідомила про застосування зарину й хлорину в Сирії 2017 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

ОЗХЗ повідомила про застосування зарину й хлорину в Сирії 2017 року

Організація із заборони хімічної зброї виснувала, що в березні 2017 року зарин та хлорин застосовували в Сирії "з великою імовірністю".

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Експерти ОЗХЗ оголосили про результати розслідування щодо хіматак у Сирії

Місія з встановлення фактів застосування хімзброї Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що в сирійській провінції Хама в березні 2017 року "з великою імовірністю" були використані хлорин і зарин. Про це ідеться в повідомленні ОЗХЗ, поширеному в середу, 13 червня, на офіційному сайті організації. Це стосується інцидентів 24 і 25 березня 2017 року в поселенні Ель-Латамна (провінція Хама) в Сирії.

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Під час хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб у лютому 2018 року було застосовано хлор, заявили експерти Організації із заборони хімічної зброї. Розслідування щодо хіматаки в місті Дума триває. (16.05.2018)

Користаючись правом вето в Радбезі ООН, Росія заблокувала японський проект резолюції щодо розслідування хімічних атак в Сирії. (18.11.2017)

Висновки експертів засновані на свідченнях очевидців, епідеміологічному аналізі й дослідженнях проб з місць здійснення імовірних хімічних атак. "Збір матеріалу, допити свідків і аналіз проб вимагали великих витрат часу для одержання висновків", - зазначається в документі.

При цьому в ОЗХЗ закликали міжнародне співтовариство вжити заходів у відповідь щодо застосування хімзброї в Сирії. Доповідь також було передано до Ради Безпеки ООН. "Серйозне рішення потрібно для того, щоб забезпечити ефективність Конвенції про заборону хімічної зброї як постійної перешкоди на шляху застосування хімічної зброї", - заявив глава ОЗХЗ Ахмет Узюмджю, якого цитує інформагенція "Інтерфакс".

У Дамаску неодноразово відкидали звинувачення в застосуванні хімічної зброї. Росія блокувала розслідування щодо хіматак у Сирії на рівні Радбезу ООН.

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