 ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
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Новини

ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи

Експерти Організації із заборони хімічної зброї вже найближчим часом повинні відбути до сирійської Думи, аби встановити факти щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня.

Штаб-квартира Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі

Штаб-квартира Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відправить до сирійського міста Дума команду експертів для збору інформації щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня. Як повідомила розташована в Гаазі організація у вівторок, 10 квітня, вона попросила сирійський уряд провести необхідні підготовчі роботи для початку роботи місії щодо встановлення фактів. Очікується, що експерти відбудуть до Сирії "найближчим часом", йдеться у повідомленні на сайті ОЗХЗ.

DW.COM

США закликали Раду Безпеки ООН провести розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума. Росія наполягає, що цей інцидент є постановочним. (10.04.2018)

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У ньому також зазначається, що прохання секретаріату до сирійського уряду збіглося у часі із запитом з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.

Сирія та Росія відкидають звинувачення з боку західних держав щодо здійснення сирійськими урядовими військами хімічної атаки в Думі 7 квітня. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї немає. А сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута.

Гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомили про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами 7 квітня. Жертвами хіматаки стали близько 50 людей, сотні - отримали поранення.
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