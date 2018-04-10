ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відправить до сирійського міста Дума команду експертів для збору інформації щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня. Як повідомила розташована в Гаазі організація у вівторок, 10 квітня, вона попросила сирійський уряд провести необхідні підготовчі роботи для початку роботи місії щодо встановлення фактів. Очікується, що експерти відбудуть до Сирії "найближчим часом", йдеться у повідомленні на сайті ОЗХЗ.

У ньому також зазначається, що прохання секретаріату до сирійського уряду збіглося у часі із запитом з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.

Сирія та Росія відкидають звинувачення з боку західних держав щодо здійснення сирійськими урядовими військами хімічної атаки в Думі 7 квітня. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї немає. А сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута.

Гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомили про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами 7 квітня. Жертвами хіматаки стали близько 50 людей, сотні - отримали поранення.

Дивитись відео 01:15 Поділитись Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vnnP Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)