 ОЗХЗ відклала початок розслідування в сирійській Думі через обстріли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

ОЗХЗ відклала початок розслідування в сирійській Думі через обстріли

Місія Організації із заборони хімічної зброї не змогла розпочати розслідування щодо хімічної атаки в сирійській Думі через обстріли та вибухи.

Ситуація в Думі залишається небезпечною

Ситуація в Думі залишається небезпечною

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в середу, 18 квітня, вирішила відкласти початок розслідування щодо ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума. Рішення пов'язане з несприятливою безпековою ситуацією в місті, про що заявили в Департаменті безпеки Організаціїї Об'єднаних Націй (ДБ ООН), офіцери якого мають гарантувати безпеку експертів ОЗХЗ і відправилася в Думу напередодні прибуття останніх.

В одній із двох позицій, які відвідали офіцери ДБ ООН, "команда потрапила під вогонь зі стрілецької зброї, також стався вибух", повідомив генеральний директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджу. Він не зазначив, хто саме відкрив вогонь по місії ООН.

Голова ОЗХЗ заявив, що дозволить проведення розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, а також якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць. "Цей інцидент знову підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію, в якій місія має працювати, і ризики для безпеки, які постають перед нашими співробітниками", - заявив Узюмджу.

Експерти організації прибули до столиці Сирії Дамаска ще у суботу, 14 квітня, але змогли потрапити в Думу лише 17 квітня. Західні країни закинули сирійському уряду і Росії, яка його підтримує, навмисне затягування процесу. У Москві закиди відкинули, пояснивши затримку прибуття експертів хиткою безпековою ситуацією.

DW.COM

Експерти ОЗХЗ приїхали в сирійське місто Думу для розслідування ймовірної хімічної атаки, повідомили сирійські ЗМІ. В організації цю інформацію поки що не підтвердили. (17.04.2018)

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.
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