 Одне з ісламістських угруповань заявило про готовність залишити Східну Гуту - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Одне з ісламістських угруповань заявило про готовність залишити Східну Гуту - ЗМІ

Представники угруповання "Ахрар аш-Шам" готові скласти зброю за умови безперешкодного відходу зі Східної Гути, повідомляє інформагенція Reuters. Ісламісти контролюють місто Хараста.

Одне з ісламістських угруповань заявило про готовність залишити Східну Гуту

Руйнування в Східній Гуті

Анклав Східна Гута готова залишити частина ісламістів. У ніч на середу, 21 березня, представники ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам" повідомили агентству новин Reuters про згоду їхнього керівництва скласти зброю за умови гарантування безперешкодного відходу із анклаву. Очікується, що початок виходу ісламістів із анклаву розпочнеться протягом дня з евакуації поранених цивільних. Угода з ісламістами з "Ахрар аш-Шам" стане першою домовленістю такого роду з початку запеклих боїв за Східну Гуту. На даний момент уже близько 70 відсотків регіону контролюється сирійським урядом, підконтрольні їхнім опонентам території військам Башара Асада за допомогою союзників, передусім Росії, вдалося розбити на три окремі частини.

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У Дамаску заявляють про атаку з боку повстанців. Водночас неподалік від столиці несподіваний напад на сирійських військових також вчинили бойовики "Ісламської держави". (20.03.2018)

У результаті обстрілу з повітря однією з шкіл у анклаві Східна Гута загинули щонайменше 15 дітей та двоє жінок, повідомляють спостерігачі. Десятки зазнали поранень. Усе вказує на те, що бомби летіли з російських літаків. (20.03.2018)

Бойовики "Ахрар аш-Шам" тримають під своїм контролем розташоване в анклаві місто Хараста, на котре ведуть наступ сирійські урядові війська та їхні союзники. З жовтня 2016 року угруповання визнається терористичною організацією і в Німеччині. "Ахрар аш-Шам" разом із "Фронтом ан-Нусра" вважаються одними з найзапекліших супротивників президента Сирії Асада. Метою боротьби угруповання є створення в Сирії ісламської держави. Іншими найчисленнішими ісламістськими повстанськими угрупованнями, що перебувають у Східній Гуті, є "Файлак аль-Раман" та "Джаїш аль-Іслам".

Дедалі більше загиблих цивільних

Тим часом розпочатий з середини лютого наступ військ Башара Асада та його союзників на Східну Гуту триває. Напередодні внаслідок інтенсивних обстрілів та бомбардувань в анклаві загинуло не менше 29 цивільних. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR). Спостерігачі посилаються на мережу власних інформаторів. Незалежних підтверджень цієї інформації поки не надходило. Спостерігачі кажуть, що загалом з середини лютого цього року в Східній Гуті жертвами бомбардувань та обстрілів стали понад тисячу мирних жителів, в тому числі більше 200 дітей.

У відповідь на наступ військ Асада повстанці обстріляли передмістя Дамаска, внаслідок чого, за даними сирійського уряду, загинуло не менше 35 осіб.

Нинішні бої в Східній Гуті є найзапеклішими від часу початку сирійської війни в 2011 році. За даними ООН, лише за останні дні звідти від бойових дій втекли 45 тисяч людей. Спостерігачі оцінюють кількість цивільних жертв боїв у майже 1500 людей. Загалом уже кілька років поспіль сотні тисяч жителів Східної Гути зазнають облоги, маючи дуже обмежений доступ до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

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    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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