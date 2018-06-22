Один військовий ЗСУ загинув і четверо поранені на Донбасі 24 червня

Внаслідок активних бойових дій на Донбасі 24 червня загинув один військовослужбовець збройних сил України, ще четверо військових дістали поранень. Про це зранку у понеділок, 25 червня, повідомили у штабі операції об'єднаних сил (ООС).

За його інформацією, ситуація в районі проведення ООС у неділю "залишалася контрольованою", проте впродовж дня проросійські бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з використанням зброї великого калібру, що заборонена мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП.

Прицільні обстріли незаконні збройні формування завдавали на луганському, маріупольському та донецькому напрямках. Усього за добу було зафіксовано 22 випадки прицільного вогню по українських позиціях. "Підрозділи об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомили у штабі ОСС.

Напередодні представники самопроголошеного утворення "ДНР" заявили про мінометні обстріли з боку українських збройних сил, внаслідок чого у населеному пункті Саханка був поранений місцевий мешканець.