 Один військовий ЗСУ загинув на Донбасі 12 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Один військовий ЗСУ загинув на Донбасі 12 квітня

Проросійські бойовики протягом четверга понад 60 разів обстрілювали позиції ЗСУ, один військовий загинув і ще один отримав поранення. У "ДНР" також заявили про одного загиблого.

Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі навіть під час перемир'я

Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі навіть під час перемир'я

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, а ще один отримав поранення під час обстрілів у зоні конфлікту на Сході України протягом четверга, 12 квітня. Про це зранку у п'ятницю, 13 квітня, повідомив прес-центр штабу антитерористичної операції (АТО).

DW.COM

Один український військовий загинув, ще троє отримали поранення у перший день так званого "великоднього перемир'я" на Донбасі. (30.03.2018)

Про можливу миротворчу місію на Донбасі вперше заговорили ще у 2015 році. З тих пір кожна зі сторін конфлікту представила свій варіант роботи "блакитних шоломів", але консенсус досі не знайдений. (10.04.2018)

За його даними, протягом минулої доби незаконні збройні формування сепаратистів здійснили 66 обстрілів позицій українських військових. Зокрема, на донецькому та луганському напрямках проросійські бойовики використовували міномети різного калібру, зенітні установки, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. "На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн - отримав поранення", - констатували у штабі АТО.

Натомість, як стверджують у самопроголошеному невизнаному утворенні "ДНР", 12 квітня внаслідок обстрілів ЗСУ, під які нібито потрапив дитячий автобус у населеному пункті Зайцеве, загинув один бойовик, який евакуював дітей з місця обстрілів.

Нагадаємо, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, з 30 березня у зоні конфлікту діє чергове так зване "великоднє" перемир'я. Утім, як і усі попередні, воно супроводжується регулярними обстрілами ворогуючими сторонами позицій одна одної. З початку військового конфлікту на Донбасі перемир'я оголошувалось вже понад десять разів, проте на практиці вони щоразу не дотримувались сторонами протистояння.
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