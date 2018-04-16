Об'єднання українського Православ'я: чи почує Порошенка Константинополь?

Заява президента Петра Порошенка, яку він зробив у вівторок, 17 квітня, під час термінової зустрічі з керівниками фракцій Верховної Ради, спричинила нові дискусії. Порошенко не виключив, що вже до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, яке відзначатимуть наприкінці липня цього року, в країні може з'явитися єдина помісна українська церква. Розмови про це ведуться ледь не від початку державної незалежності України, однак деякі релігієзнавці вважають, що уперше за ці роки Україна постала ближче до реальної можливості отримати власну помісну церкву. Водночас навіть серед прихильників ідеї об'єднання українського православ'я є і ті, які звинуватили президента Порошенка у передвиборчому піарі і висловили сумніви у тому, що Константинополь піде на такий рішучий крок.

Чого бракувало досі?

Схожі наміри, перебуваючи на посаді президента, висловлював у минулому і президент України Віктор Ющенко. Проте йому, за словами кандидата історичних наук Олександра Палія, забракло дипломатичного вміння і наполегливості, оскільки "він більше був зайнятий собою, ніж державними справами". Крім того, ідею об'єднання українського православ’я категорично відкидали в Українські православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП), який мав вплив на багатьох українських політиків при владі.

Вселенський Патріарх Варфоломій

Проте за останні роки російської агресії ситуація і настрої в українському суспільстві змінилися, вважає політичний експерт української аналітичної групи Geostrategy Сергій Даниленко. "Антиукраїнська пропаганда і активна підтримка "русского міра", яку ведуть представники УПЦ МП на території України, збільшило кількість прихильників ідеї створення єдиної помісної автокефальної української церкви", - сказав у коментарі DW Даниленко і додав, що Петро Порошенко "відчув правильний момент і доклав зусиль, щоб запустити цей процес".

За рік до виборів розколу не здолати

Свою підтримку Петру Порошенку висловили Українська православна церква Київського Патріархату (УПЦ КП) та Українська автокефальна православна церква. А от протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич на своїй сторінці у соцмережі Facebook напиав, що Московський Патріархат виступає за подолання розбіжностей та створення Єдиної Церкви, але "на канонічних засадах" і заявив, що нинішня влада хочевикористати "цю тему, щоб залишитися на другий термін".

Петро Порошенко у супроводі дружини Марини під час Великодньої служби у Володимирському соборі Києва

Голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко критикує Порошенка за те, що він "виніс за дужки" цього процесу УПЦ МП, наголосивши, що це допоможе по-справжньому здолати розкол у православ'ї. Він також назвав активні дії і переговори з Вселенським патріархом Варфоломієм про об'єднання української церкви "хорошим піаром" Порошенка. На думку Яременка, формуванням спільного бачення процесу подолання розколу в православ'ї серед українських вірних та духовенства мала б бути спрямована діяльність Порошенка від початку його президентського терміну, а не "за рік до виборів".

Активність президента довкола ідеї об’єднання української церкви - щира і не є частиною його передвиборчої кампанії чи втручанням "держави у справи церкви", наполягає Олександр Палій. Експерт нагадує, що Порошенко не вперше висловлює цю ідею. Він також пояснює, що, попри те, що влада не маж втручатися у справи церкви, саме держава виступає ініціатором і створює умови для такого об'єднання.

Московський патріархат не заборонять

Справді, для того, щоб Вселенський Патріарах підписав томос - декрет про створення помісної церкви й надання їй автономії, необхідне не лише звернення ієрархів українських православних церков, а й звернення Верховної Ради та президента. Представник президента у парламенті Артур Герасимов анонсував, що відповідне звернення може бути винесене на голосування вже 19 квітня. Олександр Палій прогнозує, що у Верховній Раді набереться достатня кількість голосів, щоб його ухвалити, проте додає, що "прихильники "русского міра" намагатимуться цьому протистояти".

Згідно з опитування, проведеним у липні 2017 року соціологічною групою "Рейтинг", 37 відсотків українців підтримують об'єднання церков (у 2014 році таких було 34 відсотки). Дві третини тих, хто підтримує ідею об'єднання, висловилися за створення єдиної помісної церкви на базі УПЦ КП, 7 відсотків - за об’єднання на базі УПЦ МП.

Експерти також наголошують, що створення єдиної української помісної церкви не означатиме заборону діяльності УПЦ МП. "Держава не може заборонити людям вільно обирати, яку віру сповідувати", - наголосив Олександр Палій. Він переконаний, що вірні Московського патріархату "продовжуватимуть там молитися" і у разі об'єднання української православної церкви.