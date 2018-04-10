 Обшуки в Міжнародному союзі біатлоністів пов′язані з допінговим скандалом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

Обшуки в Міжнародному союзі біатлоністів пов'язані з допінговим скандалом

У поле зору слідчих потрапили президент та генеральна секретарка союзу. Ініціатором розслідування виступило Всесвітнє антидопінгове агентство.

Обшуки в Міжнародному союзі біатлоністів

Президент Міжнародного союзу біатлоністів Андерс Бессеберг потрапив у поле зоре слідчих

Обшуки в Австрії та Норвегії, а також слідчі дії проти двох провідних функціонерів Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) пов'язані з допінгом. Це в електронному листі норвезькому каналу NRK в середу, 11 квітня, підтвердили у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA), яке було ініціатором розслідування, передає агентство dpa.

У прес-релізі IBU, оприлюдненому на сайті союзу 11 квітня, підтверджується факт обшуку напередодні кримінальною поліцією Австрії штаб-квартири організації в Зальцбурзі. У повідомленні також констатується, що розслідування ведеться проти президента союзу, норвежця Андерса Бессеберга та генеральної секретарки, німкені Ніколь Реш (Nicole Resch). Остання через це вирішила скласти з себе повноваження. IBU запевнив, що співпрацюватиме зі слідством, обов'язки генсекретаря поки перебрав виконавчий директор Мартін Кухенмайстер (Martin Kuchenmeister).

Речник WADA Джеймс Фітцджеральд, окрім підтвердження зв'язку обшуків із темою допінгу, відмовився від детальніших коментарів. Тим часом норвезький канал NRK показав інтерв'ю з викривальником російської державної програми вживання допінгу Григорієм Родченковим, в якому той стверджує, що IBU надавав росіянам "конфіденційну" інформацію, а перед Олімпіадою в Сочі в 2014 році намагався зам'яти тему допінгу в біатлоні.

Останнім часом IBU критикували за надто нерішучі кроки у боротьбі з допінгом. Кілька команд, у тому числі й українська, бойкотували останній цьогорічний етап Кубка світу, який попри допінговий скандал все ж було проведено в Росії.

72-річний Бессеберг, який очолює союз з 1992 року, раніше заявив, що упродовж цього року відійде від справ. Нового президента союзу мають обрати у вересні.
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Докладно

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