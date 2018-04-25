 ОБСЄ: Ситуація на Донбасі погіршується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

ОБСЄ: Ситуація на Донбасі погіршується

Тристороння контактна група у Мінську не змогла добитися прогресу в питанні звільнення полонених, але обговорила отримання Україною комплексів Javelin.

На Сході України триває збройне протистояння

На Сході України триває збройне протистояння

Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі "дуже висока" і зростає. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік у п'ятницю, 4 травня.

Зайдік повідомив, що ТКГ на зустрічі в Мінську у цей день не просунулася вперед у питанні щодо обміну полоненими. "Зрушень із обміну полоненими немає", - сказав він журналістам. За словами Зайдіка, учасники зустрічі обговорили питання зміни формату операції Києва на Донбасі. Україна запевнила, що дотримуватиметься дипломатичного шляху вирішення конфлікту. При цьому Зайдік заявив, що контактна група не порушувала питання про постачання Києву протитанкових комплексів Javelin.

DW.COM

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Понад півтори тисячі обстрілів

На Донбасі з моменту оголошення "великоднього перемир'я" з 30 квітня до 2 травня 2018 року українська сторона зафіксувала 1512 обстрілів з боку бойовиків окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та бойове зіткнення. Про це повідомила прес-секретарка другого президента України, представника країни у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер. "Ескалація на Донбасі триває і посилюється - як за кількістю обстрілів, так за типами застосовуваної зброї. Є загиблі та поранені", - написала вона на своїй сторінці у Facebook після засідання ТКГ.

Крім того, Оліфер зазначила, що, незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація РФ відмовилася надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції персоналу станції і спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

"Для справжнього миру РФ має припинити поставки через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону техніку, зброю, пальне; забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, зокрема й прилеглих до кордону районів", - зазначила вона.

Водночас Оліфер повідомила, що ТКГ в Мінську відзначила як позитивний факт відновлення мобільного зв'язку приблизно на 70 відсотках території ОРДЛО. "Цю роботу слід продовжити, її результати потрібні сотням тисяч мирних жителів із обох сторін лінії розмежування. Це питання було ключовим під час засідання підгрупи із соціально-економічних питань", - поінформувала прес-секретарка Кучми.

Також вона повідомила, що українська сторона погодила всі параметри відновлювальних робіт мостового переходу в Станиці Луганській і передала їх представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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