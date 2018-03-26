 ОБСЄ пропонує новий раунд переговорів щодо Придністров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ОБСЄ пропонує новий раунд переговорів щодо Придністров'я

Для виконання пакета з восьми пунктів наявна "політична воля", вважає спецпредставник ОБСЄ Франко Фраттіні. Кишинів також заявив про зацікавленість у діалозі "на різних рівнях".

Спецпредставник ОБСЄ Франко Фраттіні

Спецпредставник ОБСЄ Франко Фраттіні

Новий раунд переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту може відбутися у Римі, заявив у віторок, 27 березня, спецпредставник голови ОБСЄ Франко Фраттіні. Для реалізації пунктів, за якими Кишинів і Тирасполь раніше підписали рішення, є необхідна "політична воля", зазначив Фраттіні на спільній прес-конференції з віце-прем'єркою Молдови з питань реінтеграції Кристиною Лесник, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Це дозволить виконати пакет з 8 пунктів, запропонованих на початку 2017 року, до запланованого на травень раунду переговорів у форматі "5 + 2" (Кишинів і Тирасполь - сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ - сторони-гаранти, ЄС і США - спостерігачі), вважає спецпредставник ОБСЄ. Фраттіні висловив надію на створення "атмосфери довіри в процесі врегулювання" конфлікту і закликав сторони шукати компроміси. "Створення взаємної довіри дозволить ставити питання про виведення російських військ і боєприпасів з території Придністров'я", - додав Фраттіні.

На його думку, проблема Придністров'я має бути вирішена шляхом надання йому "особливого статусу автономії у рамках Республіки Молдова".

DW.COM

Російські війська, зброя та техніка на території Молдови - постійна загроза безпеці та стабільності, вказується в заяві, яку ухвалив молдовський парламент. Президент країни Ігор Додон різко розкритикував документ. (21.07.2017)

В ексклюзивному інтерв'ю DW президент Молдови Ігор Додон спробував послабити свою репутацію проросійського лідера, стверджуючи, що його країна має бути ані з Росією, ані з Заходом. (26.02.2018)

Діалог заради зміцнення безпеки

У свою чергу, Молдова "підтримує необхідність" реалізації обговорюваних заходів, заявив президент країни Ігор Додон у ході зустрічі зі спецпредставником ОБСЄ. Кишинів зацікавлений у діалозі "на різних рівнях" заради зміцнення безпеки і розвитку співробітництва, підкреслив Додон. Він також відзначив прогрес, досягнутий у листопаді 2017 року за п'ятьма пунктами з восьми.

Крім зустрічей з президентом Молдови і віце-прем'єркою з питань реінтеграції, Фраттіні під час першого візиту до Молдови на новій посаді також зустрінеться з лідером невизнаної "Придністровської молдавської республіки" Вадимом Красносельським. У середу, 28 березня, у Кишиневі за підсумками візиту спецпредставника ОБСЄ з врегулювання придністровського конфлікту пройде спільна прес-конференція Фраттіні і глави місії ОБСЄ в Молдові Майкла Скенлана.

  • Розділена Молдова

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Розділена Молдова

    25 років тому внаслідок збройного конфлікту Молдова була розділена надвоє, а своєрідним кордоном стала річка Дністер. На сході країни, на лівому березі Дністра, виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка", яка орієнтується на Росію. Дістатися з Молдови до будь-якого населеного пункту Придністров'я можна лише через адміністративний кордон.

  • Пропускний пункт на придністровській митниці

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Пропускний пункт на придністровській митниці

    Бендери - друге завбільшки місто невизнаної "Придністровської республіки". Розташоване воно на правому березі Дністра, але перебуває під юрисдикцією Тирасполя. Раніше доїхати з Кишинева до Бендер можна було за 40 хвилин. Тепер же є небезпека застрягнути на придністровській митниці. Перед нею пост миротворців, де служать молдовські, придністровські та російські військові.

  • Село Варниця

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Варницький анклав

    Село Варниця лежить на березі Дністра. Воно знаходиться у межах міста Бендери, але адміністративно належить до Аненій-Нойського району правобережної Молдови. 25 років тому, під час збройного конфлікту між берегами Дністра, його жителі підтримували Кишинів, відмовившись стати частиною невизнаного Придністров'я. На фото - меморіал у Варниці, що вшановує пам'ять загиблих односельців.

  • Вулиця імені Карла XII у Варниці

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Вулиця імені Карла XII

    Варниці є що запропонувати історикам. Можливо, це єдине у світі село, де є вулиця імені шведського короля Карла XII. Після поразки під Полтавою 1709 року він утік сюди від армії Петра I. У 1711-1713 роках там, де зараз розкинулися городи варницьких селян, виросли королівська резиденція та поселення, яке назвали Новий Стокгольм. 1993 року в Варниці знайшли рештки королівської канцелярії.

  • Вероніка Штефан у Варниці

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    З допомогою Євросоюзу

    У найближчому майбутньому на території колишньої королівської резиденції відкриють музей Карла XII. Проект за фінансової підтримки Євросоюзу та Швеції ініціювала шведська неурядова організація зі складною для вимови назвою Nordiskkulturochhistoryformedling. Приєдналася і місцева жіноча організація, яку очолює Вероніка Штефан.

  • Місце смерті українського гетьмана Івана Мазепи

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Скарб Мазепи

    На вулиці Карла XII є пам'ятний знак на місці смерті українського гетьмана Івана Мазепи, який утік сюди від російської армії разом зі шведським королем. За легендою, тікаючи, Мазепа зумів захопити з собою дві діжки золота і кілька мішків срібла. Частина потонула у Дніпрі, але щось, як кажуть історики, потрапило у Варницю. Мазепа помер у тутешньому сільському будинку 22 вересня 1709 року.

  • Вулиця на кордоні

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Вулиця на кордоні

    Цю вулицю Варниці жителі розташованих навпроти будинків називають по-різному. Одні вважають, що живуть на вулиці Ніколае Йорга, а інші стверджують, що на Борисівській. Це тому, що бік вулиці з непарними номерами належить до молдовської Варниці, а з парними - до придністровських Бендер. Через це виникає чимало проблем, наприклад, у бізнесменів, які хочуть зареєструвати тут підприємство.

  • Георгій Лупу

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Місцеві реалії

    Нашим гідом по Варниці став голова місцевої ради Георгій Лупу. Він розповів, що деякі жителі одержують придністровські пенсії з російськими доплатами, оскільки працювали на підприємствах у Бендерах. Співробітники ж варницьких підприємств отримують зарплату в молдовських леях, а послуги ЖКГ оплачують російськими рублями. Співвідношення між леєм і рублем 3:1 на користь придністровської валюти.

  • Танк у гаражі

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Танк у гаражі

    Георгій привіз нас на колишню військову базу 14-тої російської армії. На закинутій базі є чимало цікавого. Наприклад, у одному з гаражів стоїть справжній танк. Щоправда, сфотографувати його не вдалося, оскільки господаря не було. Він - один з місцевих жителів, який придбав на цій території ділянку землі разом із закинутим поржавілим обладнанням. Залишилася тут і вартова вишка.

  • Бендери

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Бендери тоді й зараз

    Щоб потрапити з Варниці до Бендер, треба проїхати через митницю й одержати міграційну карту. У червні 1992 року тут точилися запеклі бої за міст через Дністер. У них загинуло більше тисячі людей. Сьогодні місто живе звичайним життям і відрізняється від інших молдовських міст хіба що великою кількістю пам'ятників війни.

  • Бендерська фортеця

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Бендерська фортеця

    Квитки до Бендерської фортеці, головної пам'ятки міста, можна придбати за молдовські леї. Збудована турками у XVI столітті фортифікація тільки нещодавно відкрилася для екскурсій. У радянські часи тут дислокувалася ракетна бригада 14-ї російської армії та понтонно-мостовий полк. Нині упритул до фортеці прилягає військова частина армії невизнаної "Придністровської республіки".

  • Ядро Мюнхгаузена

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Той самий Мюнхгаузен

    Перед входом до фортеці стоїть гарматне ядро, на якому той самий Мюнхгаузен злітав поглянути на позиції супротивника, що ховався за стінами цитаделі. І ядро, і пам'ятник літературному герою встановлені тут не просто так. Прототип повісті Рудольфа Еріха Распе - Карл Фрідріх Єронім барон фон Мюнхгаузен - дійсно 1737 року брав участь у штурмі Бендерської фортеці російськими військами.

  • Міст між Молдовою і невизнаним Придністров'ям

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Міст, що роз'єднує

    З оглядового майданчика Бендерської фортеці видно міст через Дністер. За ним на протилежному боці - Тирасполь, столиця невизнаної "республіки". Усі 25 років, що минули після збройних сутичок, міст не з'єднує, а радше роз'єднує береги. Після завершення конфлікту влітку 1992 року почався процес перемовин з його урегулювання і статусу Придністровського регіону. Він триває досі.

    Автор: Юлія Семенова


DW.COM

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

Чверть століття тому Молдова була розділена надвоє. У результаті збройного конфлікту виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка". Її будні - у фотогалереї DW. (02.03.2017)  

Також за темою

Moldau Transnistrien - Grenzposten zwischen Moldau und dem abtrünnigen Gebiet Transnistrie

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні 02.03.2017

Чверть століття тому Молдова була розділена надвоє. У результаті збройного конфлікту виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка". Її будні - у фотогалереї DW.

Moldawien Präsidentschaftswahlen in Chisinau

Обраний президент Молдови: "А після Москви поїдемо до Брюсселя" 29.11.2016

Обраний президент Молдови Ігор Додон - про ярмо, яке загрожує молдовським громадянам, про російську 14-ту армію і про майбутнє Придністров'я: ексклюзивне інтерв'ю для DW.

Frank-Walter Steinmeier PK Pavel Filip in Chisinau Moldau

Штайнмаєр - за надання Придністров'ю особливого статусу в складі Молдови 26.07.2016

Чинний голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр виступає за надання Придністров'ю особливого статусу в складі Молдови. Він також наголошує на необхідності політики "малих кроків" для врегулювання конфлікту.

Докладно

На саміті у Брюсселі Євросоюз продемонстрував солідарність з Великобританією

Вислання дипломатів РФ: удар по шпигунах, а не по діалогу

Низка країн ЄС вирішила вислати російських дипломатів. Але в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з РФ. 

Чи експортує Україна зброю в Росію?

Фактчек DW: Чи експортує Україна зброю в Росію? (відео)

Україна стверджує, що припинила постачання зброї в РФ. SIPRI, що Росія - досі головний імпортер української зброї.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  