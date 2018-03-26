ОБСЄ пропонує новий раунд переговорів щодо Придністров'я

Новий раунд переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту може відбутися у Римі, заявив у віторок, 27 березня, спецпредставник голови ОБСЄ Франко Фраттіні. Для реалізації пунктів, за якими Кишинів і Тирасполь раніше підписали рішення, є необхідна "політична воля", зазначив Фраттіні на спільній прес-конференції з віце-прем'єркою Молдови з питань реінтеграції Кристиною Лесник, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Це дозволить виконати пакет з 8 пунктів, запропонованих на початку 2017 року, до запланованого на травень раунду переговорів у форматі "5 + 2" (Кишинів і Тирасполь - сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ - сторони-гаранти, ЄС і США - спостерігачі), вважає спецпредставник ОБСЄ. Фраттіні висловив надію на створення "атмосфери довіри в процесі врегулювання" конфлікту і закликав сторони шукати компроміси. "Створення взаємної довіри дозволить ставити питання про виведення російських військ і боєприпасів з території Придністров'я", - додав Фраттіні.

На його думку, проблема Придністров'я має бути вирішена шляхом надання йому "особливого статусу автономії у рамках Республіки Молдова".

Діалог заради зміцнення безпеки

У свою чергу, Молдова "підтримує необхідність" реалізації обговорюваних заходів, заявив президент країни Ігор Додон у ході зустрічі зі спецпредставником ОБСЄ. Кишинів зацікавлений у діалозі "на різних рівнях" заради зміцнення безпеки і розвитку співробітництва, підкреслив Додон. Він також відзначив прогрес, досягнутий у листопаді 2017 року за п'ятьма пунктами з восьми.

Крім зустрічей з президентом Молдови і віце-прем'єркою з питань реінтеграції, Фраттіні під час першого візиту до Молдови на новій посаді також зустрінеться з лідером невизнаної "Придністровської молдавської республіки" Вадимом Красносельським. У середу, 28 березня, у Кишиневі за підсумками візиту спецпредставника ОБСЄ з врегулювання придністровського конфлікту пройде спільна прес-конференція Фраттіні і глави місії ОБСЄ в Молдові Майкла Скенлана.